Úgy tűnik, Zelenszkij egyelőre nem rúgja ki saját jobbkezét, a mindenható Andrij Jermakot

Volodimir Zelenszkij, csütörtökön találkozott parlamenti frakciójával, és annak ellenére, hogy ez bármilyen irányba elsülhetett volna, végül eredménytelenül zárult – írja a The Kyiv Independent a találkozón jelenlevőkre hivatkozva.

Már órákkal a találkozó előtt elkezdtek olyan hírek megjelenni, hogy az elnök nem fogja meneszteni kabinetfőnökét, Andrij Jermakot, annak ellenére, hogy egyre többen követelik ezt tőle. Információk szerint nagyjából 10 kormánypárti törvényhozó írta alá azt a nyílt levelet, amelyben azt kérik Zelenszkijtől, hogy állítsa vissza a parlament és a miniszteri kabinet hatalmát, amit sokáig beárnyékolt az Elnöki Hivatal. Ráadásul sokan Jermakot okolják a közelmúltbeli botrányért.

Andrij Jermak Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Fedir Veniszlavszkij, az elnök saját pártja, a Nép Szolgája párt képviselője november 18-án azt nyilatkozta, hogy Jermak lemondása „mindenképpen lecsillapítaná ezt a bizonyos feszültséget a kormány körül, mert nem titok, hogy a kormány azután alakult meg, hogy bizonyos jelölteket jóváhagytak az Elnöki Hivatalban”.

A zárt ajtók mögötti ülésre a jelenlévők szerint Zelenszkijt elkísérte Jermak is, aki többnyire hallgatott.

A Nép Szolgája párt képviselője a lapnak elmondta, hogy Zelenszkij világossá tette: Jermak egyelőre marad a posztján. Szerinte az elnök megpróbálta kikerülni a kérdést. Egyértelmű volt szerinte, hogy Jermak elbocsátásának kérdése kellemetlen volt Zelenszkij számára. Jermak ugyanis végrehajtja az elnök parancsait, ő az elnök jobbkeze. „És ki akarná levágni a saját jobb kezét?”, mondta. Hozzátette, ez a helyzet szerinte kényelmes Zelenszkijnek is, hiszen minden negativitás, kritika rá irányul, ha pedig ő nem lenne, akkor ki lenne a következő, akit kritizálnak.

„A fő tanulság az, hogy minden marad a régiben. Nincsenek változások” – mondták a Kyiv Independentnek.

A találkozó után Zelenszkij azt mondta, hogy egy háborús parlamentnek „működnie kell”, és mindenki számára az elsődleges feladat egy „konstruktív diplomáciai folyamat az Egyesült Államokkal és minden partnerrel”. Az viszont továbbra is bizonytalan, hogy Zelenszkij képes lesz-e megtartani az irányítást a parlament felett.

A napokban kirobbant korrupciós botrány az eddigi legnagyobb Zelenszkij elnöksége alatt, ráadásul elér egészen a közvetlen környezetéig. Az ukrán adminisztráció körül kialakult botrányról ebben a cikkben írtunk részletesen.