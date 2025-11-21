Vučić személyesen is részt vehetett a szarajevói civilek mészárlásában egy feljelentés szerint

Aleksandar Vučić szerb elnök is érintett a „szarajevói szafariban”, amiben állítólag nyugat-európai turistákat szerveztek be, hogy a kilencvenes évek eleji háborúban mesterlövészként lőjenek a szerb állásokból a szarajevói civilekre - állítja egy horvát oknyomozó újságíró, aki emiatt szerdán már feljelentést is tett Vučić ellen a milánói ügyészségen - írja a Guardian.

Régóta híresztelik, hogy Szarajevó ostroma alatt gazdag külföldiek is Boszniába utaztak, hogy Radovan Karadžić boszniai szerb katonáinak készpénzzel fizetve „szórakozásból” lőhessenek civilekre. Ebből azután lett a közelmúltban bírósági ügy Milánóban, hogy Ezio Gavazzeni olasz újságíró újabb információkat szerzett a Szarajevóba utaztatott olaszokról - állítólag erről az olasz katonai hírszerzés is tudott. A résztvevők személyazonosságának megállapítására múlt héten már a milánói ügyészség indított nyomozást.

Az ügybe Domagoj Margetić, egy horvát oknyomozó újságíró keveri bele Vučićot, és már feljelentést is tett a szerb elnök ellen. Szarajevó ostroma idején Vučić 23-24 éves volt, és fiatal önkéntesként szolgált a szerb erőknél. Margetić szerint ott volt az egyik szarajevói szerb állásnál is, ahonnan szemtanúk szerint szerb ultranacionalista egységek mellett külföldi állampolgárok is lövöldöztek, és öltek civileket.

Vučić esetleges szarajevói szerepéről régebb óta keringenek különféle pletykák. Ezen a videón ő az a mellényes-farmeres fiatal, aki eltűnik jobbra a képből. Vučić állítása szerint esernyő, mások szerint puska volt a felvételen a kezében:

A szerb elnök néhány éve egy boszniai tévécsatornának adott interjújában határozottan tagadta, hogy bármikor is lőtt volna az ostromlott Szarajevóra, az ilyen vádak szerinte csak politikai manipulációk. Vučić egy szerb tévéadásban már reagált a mostani feljelentésre is. Amellett, hogy ezúttal is tagadta a vádakat, azt mondta, hogy ez „egy komolyabban megszervezett történet, mert ilyen értelmetlen dolgokkal” mindig az ország számára kritikus pillanatokban jönnek elő - szerinte az időzítés arra utal, hogy a szerb olajvállalat arab vevőknek való lehetséges eladását akarják ellehetetleníteni, ezért állítják azt, hogy muszlim civilekre lőtt a boszniai háborúban.