Zelenszkij kész tárgyalni az új Trump-béketervről, amely olyan, mintha Moszkva állította volna össze azt

Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök közölte, hogy tárgyalásokat fog folytatni Donald Trumppal, arról az új Trump-béketervről, amely fájdalmas engedményeket vár el Ukrajnától az oroszokkal folytatott háború lezárása érdekében.

Az elnöki hivatal csütörtökön megerősítette, hogy megkapta az amerikai és orosz tisztviselők által készített béketerv tervezetét, és hogy a következő napokban beszélni fog Trumppal a „meglévő diplomáciai lehetőségekről és a békéhez szükséges főbb pontokról”.

Volodimir Zelenszkij Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

„Ukrajnának békére van szüksége, és Ukrajna mindent megtesz azért, hogy senki a világon ne mondhatja, hogy megzavarjuk a diplomáciát. Ez fontos” – mondta Zelenszkij az esti videóüzenetében, hozzátéve, hogy Ukrajna nem fog „elhamarkodott” nyilatkozatokat kiadni.

„Mindenki számára az elsődleges feladat a konstruktív diplomáciai folyamat Amerikával és partnereinkkel. Létfontosságú, hogy stabil támogatást kapjunk hadseregünknek, minden tervezett védelmi műveletünknek és mélységi csapásmérésünknek.”

Zelenszkij azt mondta, hogy várhatóan a következő napokban beszél Donald Trump amerikai elnökkel a javaslatokról, amelyek között szerepel az is, hogy Ukrajna számos fegyveréről is lemond.

Az ukrán elnök válasza azután érkezett, hogy egyes ukrán tisztviselők dühösen elítélték az új béketervet, „abszurdnak” és elfogadhatatlannak nevezve azt.

Jelentések szerint a 28 pontos javaslat nagyban hasonlít Moszkva azon követeléseire, amelyeket nem sokkal a 2022 eleji teljes körű inváziója után fogalmazott meg. Állítólag orosz és amerikai tisztviselők állították össze, Trump támogatásával. Kijevvel nem konzultáltak. Egy európai diplomata azt mondta, hogy csak a hírekből értesültek a tervről.

A terv szerint Kijev feladja a Krímet és a Donbász régiót, míg Herszon és Zaporizzsje frontvonalait befagyasztanák a jelenlegi érintkezési vonal mentén. Ukrajna beleegyezne abba is, hogy hadseregének létszámát 600 000 főre korlátozza, ami több százezer fős csökkentést jelent.

Az Axios által megismert terv szerint európai vadászgépek állomásoznának Lengyelországban Ukrajna védelmére, de nem állomásoznának NATO-csapatok Ukrajnában, és Kijev beleegyezne, hogy soha nem csatlakozik a katonai szövetséghez. Külföldi csapatok sem állomásozhatnának ukrán területen, ami kizárja egy, az Egyesült Királyság és Franciaország vezette békefenntartó erő létrehozását a megállapodás után. Az Egyesült Államok ugyanakkor meg nem határozott biztonsági garanciákat nyújtana. Ezenkívül 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont fordítanának Ukrajna újjáépítésére. Az Associate Press szerint lehetőséget teremtenének Oroszország globális gazdaságba való visszailleszkedésére is, beleértve a szankciók jövőbeni feloldását.

Ukrán tisztviselők szerint a dokumentum gyakorlatilag véget vet az ukrán független ország létezésének. A kijevi tisztviselők szerint az új terv „provokáció”, amelynek célja megosztottság szítása és Ukrajna szövetségeseinek „elzavarása”. Roman Kosztenko ukrán parancsnok és politikus szerint „ez kapitulációt jelent Ukrajna, Európa és Amerika számára”. (BBC, The Guardian)