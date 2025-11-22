Amerikai-ukrán béketárgyalások indulnak Svájcban

Rusztem Umerov (balra) és Andrij Hnatov, az ukrán delegáció két tagja Fotó: PAVLO BAHMUT/NurPhoto via AFP

Svájcban fognak összeülni az ukrán és az amerikai diplomácia kulcsfigurái, hogy a béketervről tágyaljanak - jelentette be a Telegramon Rusztem Umerov, az ukrán Biztonsági és Védelmi Tanács titkára. Sokatmondó részlet, hogy a politikus bejegyzésének első verziója még amerikai, ukrán és európai uniós tárgyalófeleket emlegetett, de az európaiak nem sokkal később kikerültek a szövegből.

A Nexta szerint már össze is állt az ukrán delegáció, amit Andrij Jermak, Zelenszkij sokat támadott jobbkeze, az elnöki hivatal vezetője vezet, de tagja annak a már említett Umerov, a katonai titkosszolgálatot vezető Kirilo Budanov, Andrij Hnatov vezérkati főnök és Oleh Ivascsenkó, a hírszerzés vezetője is.

Zelenszkij elnök videóüzenetben erősítette meg, hogy jóváhagyta a tárgyalódelegáció összetételét.

(via Reuters)