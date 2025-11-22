Az amerikai légügyi hivatal szerint veszélyes Venezuela fölött átrepülni, ezért ezt nem javasolják senkinek

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) arra figyelmeztette pénteken a nagyobb légitársaságokat, hogy potenciálisan veszélyes helyzetbe kerülhetnek, ha Venezuela fölött repülnek át, és óvatosságra intette őket, írja a Reuters. Az FAA jelentése szerint a romló biztonsági helyzet és a növekvő katonai aktivitás miatt Venezuela környékén a repülők minden magasságon kockázatot jelenthetnek a repülők számára.

Az utóbbi időben nagyon jelentős amerikai katonai mozgósítás zajlik a dél-amerikai ország környékén, a Pentagon már a legnagyobb anyahajóját is a régióba vezényelte. Donald Trump eleinte a térségben kisebb hajók ellen adott ki tűzparancsot, azt állítva, hogy azokon kábítószert szállítanak, de az utóbbi időben már arról is lehetett hallani, hogy Trump zöld utat tervez adni a CIA-nak, hogy műveleteket hajtsanak végre az országban, melynek célja Nicolas Maduro elnök megbuktatása.

Közvetlen járatok 2019 óta nincsenek az Egyesült Államok és Venezuela között, de egyes amerikai légitársaságok még átrepülhetnek az ország felett más célállomások felé tartva. Az FAA egyelőre nem tiltotta meg az ország légterén történő áthaladást, de a jövőben 72 órával előre jelenteniük a tervezett átrepüléseket.

Az FAA jelentése szerint Venezuela fölött hónapok óta növekvő mértékben tapasztalják, hogy megzavarják a műholdrendszereket, és szerintük a venezuelai hadsereg is egyre több hadgyakorlatot és mozgósítást végez. Ugyanakkor hozzátették azt is, hogy eddig nem fordult elő, hogy Venezuela polgári repülőgépet fenyegetett volna.