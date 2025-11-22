Az amerikaiak azt sulykolják, hogy ennél csak rosszabb alkut köthet Ukrajna

Dan Driscoll Fotó: CHERISS MAY/NurPhoto via AFP

Tovább nyomulnak az amerikaiak, hogy az EU és a NATO torkán is lenyomják a Trump-megbízott Steve Witkoff és a Putyin-tanácsadó Kirill Dimitrijev által, Ukrajna és Európa teljes kihagyásával kidolgozott, az orosz félnek kedvező béketervet.

„Nincs tökéletes alku, de ezt mihamarabb le kell zárni” - mondta a Guardian tudomása szerint Dan Driscoll, az USA hadügyi államtitkára pénteken este Kijevben, a NATO-országok ukrajnai nagyköveteivel találkozva. Az egyik diplomata borús hangulatúnak és rémálomszerűnek festette le a találkozót, ahol több résztvevő nyíltan megkérdőjelezte a tervezett megállapodás tartamát, de az amerikai fél erre annyit reagált, hogy nincs adu a kezükben.

Julie Davis, a kijevi amerikai nagykövetség ügyvivője a találkozón arról beszélt, hogy az országnak nincs más választása, mint elfogadni a tervet, mert a jövőben ennél csak rosszabb ajánlatot fog kapni. “A feltételek innentől jobbak nem lehetnek, csak rosszabbak” - fogalmazott a diplomata.

A terv a jelenleg orosz kézben lévő területek mellett olyan országrészeket is átadna Putyinnak, amiket az oroszok 11 éve nem tudnak elfoglalni, megfelezné és részben lefegyverezné az ukrán hadsereget és amnesztiát adna a háború során elkövetett bűnökért.