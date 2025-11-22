Az európai vezetők tárgyalják Trump ukrajnai ultimátumát, amelynek előkészítésébe csak az oroszokat vonták be

Friedrich Merz és Donald Trump amerikai elnök pénteken „megegyezett a következő lépésekről” az Ukrajnával kapcsolatos amerikai tervről folytatott telefonbeszélgetésben - jelentette be a német kancellár. Erről Zelenszkij azt mondta: vagy a méltóságukat veszítik el, vagy a létfontosságú amerikai támogatást. Ha az amerikaik megvonják a katonai és hírszerzési támogatást Ukrajnától, akkor azt vagy az európai partnerek pótolják, vagy senki.
„Gyümölcsöző és bizalmas telefonbeszélgetés során megvitattam az Egyesült Államok elnökével az ukrajnai béketervet” - írta az X-en Merz, aki tájékoztatja európai partnereit az elhangzottakról, és hamarosan személyesen is leülnek erről megtárgyalni.
Az NTV által idézett német kormányforrás szerint ugyanis az európai vezetők a hétvégén vitatják meg az Ukrajnától számos engedményt követelő amerikai béketervet a G-20 országcsoport johannesburgi csúcstalálkozójának a szünetében. Merz pénteken tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Emmanuel Macron francia államfővel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel is. A német külügyminisztérium későbbi jelentése szerint az E3 csoport vezetői szilárdan támogatják Ukrajnát, és kitartanak amellett, hogy a békeszerződésnek figyelembe kell vennie a lerohant ország érdekeit, a jelenlegi frontvonalat kell a területi tárgyalások alapjául venni és nem korlátozhatják Kijevnek a jövőbeli saját védelmét célzó katonai képességeit.
Mivel Ukrajna legnagyobb támogatói az európai országok, és a rendezés alapjaiban fogja érinteni a kontinens biztonságát, az európaiak továbbra is azt várják, hogy a semminél jobban vonják őket bele az egyezkedésekbe. Az EU külpolitikai vezetője, Kaja Kallas a megállapodás elfogadásának lehetőségét „nagyon veszélyes pillanatnak” nevezte. A Reuters hírügynökség szerint a következőket mondta újságíróknak: „Mindannyian azt akarjuk, hogy ez a háború véget érjen, de az is fontos, hogy hogyan ér véget. Oroszországnak nincs semmiféle jogi joga arra, hogy bármilyen engedményt kérjen a megtámadott országtól, végső soron az esetleges megállapodás feltételeit Ukrajna dönti el.”
Donald Trump azt akarja, hogy Ukrajna jövő csütörtökig, a hálaadás napjáig írja alá a békemegállapodás-tervezetet, máskülönben az USA nem oszt meg több hírszerzési információt és nem ad több katonai támogatást. Ha nem írják alá a megállapodást, a háború legnehezebb hónapjai következhetnek, ha pedig igen, Ukrajna igazságos béke helyett elvesztheti a méltóságot, és ki lesz szolgáltatva a korábbi ígéreteit már sokszor megszegő Oroszországnak. (BBC, Reuters, MTI)
A 28 pontos dokumentum kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből. De Zelenszkij elnök most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét.