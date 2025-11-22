Betemetett a nagy hó erdőt, mezőt, rétet

Először jöjjenek a költői képek, utána a prózai valóság:

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Hungaromet figyelmeztető előrejelzése szerint szombat „éjfélig dél, délnyugat felől az országban nagy területen várható csapadék, amelynek halmazállapota az ország nagyobb részén (kiemelten a Dunántúlon és északon) havazás formájában valószínű. A Dél-Alföldön ma elsősorban gyengébb csapadékintenzítás esetén fordulhat elő havaseső, egyébként inkább hó valószínű, míg a Tiszántúlon az eső, késő estétől válthat havasesőbe. Éjfélig a Dunántúlon síkvidéken általában 4-5 cm körüli, a Dél-Dunántúlon efeletti, a Dunántúl északnyugati részén várhatóan ezalatti, míg a Dél-Alföldön lepel-2 cm hó hullhat. A Mecsekben, Dunántúli-középhegységben 10 cm vagy afeletti hóréteg is kialakulhat.”

Az Északi-középhegység térségében síkvidéken kedd reggelig a térség nyugati felében 5 cm vagy afeletti, másutt várhatóan ezalatti hóréteg valószínű. Hegyvidéken azonban 15 cm feletti hó hullhat, kiemelten a Zemplénben tapadó hó formájában. Vasárnap délelőttől inkább már csak gyengébb intenzítású csapadék valószínű elsősorban északon.