Borízű hang #247 [H]: A futballhülye magyaráz, a bankár pityereg, a haldoklók haldokolnak a Tarr Béla Kórházban

podcast
Hamarosan ismét élő közönség előtt vesszük fel a 444 népszerű podcastját, a Borízű hangot. December 11-én, csütörtökön este hétkor a 6szín Teátrumban (1066 Budapest, Jókai utca 6.) ül színpadra Winkler Róbert, Uj Péter és Bede Márton, hogy nagyjából másfél órán át többé-kevésbé sikeresen szórakoztassák a megjelenteket. És még kérdezni is lehet majd tőlük! Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők, korlátozott számban.

Mélyen megrendült, sírásra görbülő műsorunk magába roskad a nemzeti gyász súlya alatt.

  • 00:34 Orbánékkal nem versenyezhetünk. Te nem vagy magyar! Már szurkolni sem tudunk. Jönnek a csehszlovákok. Spiró György: Apámmal a meccsen. Az 1973-as magyar-svéd.
  • 05:12 Rossi jövője. Orbán, a futballhülye. A Double Pass 2014-es auditja. Bede Márton cikke. Hogy lesz ez jó Orbánnak?
  • 10:49 Eközben a szentesi kórházban. Bulgária elé néha még beférünk. Legalább ne úgy nézzen ki, mint a Sátántangó.
  • 16:43 Bucsáért nem sírnak. Csányi pityereg. Miért ne lehetne a válogatott ellen drukkolni?
  • 20:16 Uj Péter: Hogyan tovább magyar futball?
  • 27:19 Élőben a Hátszínben.
  • 28:05 Autós üldözés két halottal és Léránt ezredessel. Miért van több autós üldözés?
  • 34:05 Borízú hang ittasan vezet.
  • 36:22 Katka a Partizánban, Katka az ATV-ben.
  • 40:48 A Tisza jelöltjei. Reketye Zoltán a Borízű hangban. Czakó Czirbus Pál életrajzából sajnos időközben eltűntek az utalások Balira és Argentínára. Kisvállalkozói típusú rendeszerváltás. Vendéglátós- és turisztikai túlsúly. A háziorvost csak nem rúgják ki.
  • 48:02 Propaganda a gondosórában. A választók lenézése.
  • 53:48 Tiszaburán jön a harmadik választás.
  • 54:51 Jégkrémbalett. A.E. Bizottság: Békásmegyer.
  • 59:38 Drogháború-világcsúcs a Dojo klubban.

podcast vébéselejtező drogháború futballhülye magyar válogatott Csányi Sándor Reketye-Trifán Zoltán ae bizottság cseh katalin szentesi kórház egészségügy orbán viktor
