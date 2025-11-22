Hétvégi olvasnivalók futballhablatyról, jelöltjelöltekről és croissant-okról

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
A héten Orosházáról és környékéről jelentkeztünk riporttal: a térség a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.
A hét elején tette közzé a Tisza a képviselőjelölt-jelöltjeit, megnéztük, kiket találni köztük, megírtuk, hogy több erős emberét is kifejezetten nehéz terepre küldi a párt, és írtunk arról is, hogy mintha a Fidesznek szánt üzenet lenne a jelöltek összetétele, valamint hogy a Facebook-posztok módosítása is azt mutatja, hogy az utolsó pillanatig variálhattak a jelöltekkel. Foglalkoztunk külön azzal is, hogy kik a párt fővárosi jelöltjelöltjei, és megírtuk, hogy tíz fővárosi képviselőjéből hármat az országgyűlési választásra versenyeztetnek. Ajánljuk ehhez a témához múlt hétvégi cikkünket is, melyben bemutattuk, hogyan készültek erre az időszakra a Tiszában.
A fideszes képviselők közben kismotorokkal szállták meg a bölcsődéket, mi pedig megírtuk, hogy
és hogy szédítően retró drogkonferenciát szervezett az állami részvénypakettekre rácsúszott MCC.
A magyar válogatott a hosszabbítás utolsó pillanatában kapott góllal kapott ki itthon Írországtól, és így eldőlt, hogy biztosan nem lesz ott a jövő évi világbajnokságon. A meccs után írtunk a sehova sem jutás magyar modelljéről, ami a pályán és az országban is meghatározó. Orbán Viktor láthatóan bezuhant a meccs hatására, csütörtökön egészen bizarr másfél órás beszélgetésen vett részt, ahol összevissza beszélt a fociról, annyira, hogy a legerősebb állításokat még másnap is elemeztük. És ha már foci: megírtuk azt is, hogy a Karib-szigeteki Curaçao lett minden idők legkisebb nemzete, ami valaha kijutott a labdarúgó-világbajnokságra.
Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét. A vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.
Újabb amerikai béketervről érkeztek a héten a hírek, és az első kiszivárgott információk alapján írtunk arról, hogy a terv olyan, mintha valamelyik ukránok számára elfogadhatatlan korábbi verziót dátumozták volna át. Azóta már tudni, hogy az amerikaiak csütörtökig adnának haladékot Kijevnek és nagyon komoly nyomást helyeznek az ukránokra. Zelenszkij pénteken drámai beszéddel fordult az országhoz, többek között azt mondva, hogy vagy a méltóságukat veszítik el, vagy az amerikai támogatást. Közben az ukrán elnöknek bőven vannak belpolitikai problémái is, a hatalmas korrupciós botrány miatt felmerült, hogy távozni fog legfontosabb embere, Andrij Jermak.
És írtunk arról is a héten, hogy egyre feszültebb a helyzet Kína és Japán között Tajvan miatt.
A croissant-ra specializálódott Freyja régóta jelen van a hazai kézműves pékségek mezőnyében, 2024 májusában pedig megnyitotta bécsi üzletét is. Ez azonban idén augusztusban bezárt. Megkérdeztük az alapítót arról, hogy miért nem sikerült megvetniük a lábukat az osztrák fővárosban.
Életüket újra kezdő nők, a falvakban működő dinamikák és a falvak iránt Budapestről érzett egzotikus sóvárgás: többek között ezekről beszélgettünk Tóth Marcsival a Nem rossz könyvek podcastban, akinek idén jelent meg a Margó-díjas kötete, az Erdő van idebenn. Megnéztük emellett a díszbemutatón az új hazai katonai akciófilmet, a Sárkányok Kabul felettet, és megírtuk azt is, hogy az RTL leporolta a kandi kamerás műfajt, hogy egy NER-közeli influenszerügynökséggel karöltve megszólítsa a fiatalokat.
Biacsics Renáta tervezőgrafikus a Renyagyár nevű Instagram-oldalára posztolt képregényszerű grafikáival belső dilemmáira és aktuális eseményekre reagál szarkasztikus humorral. Egy márciusi, a gyülekezési törvény elleni tüntetésen megbírságolták, mert leült az útra.
A 106 egyéni körzetből 104-nek a jelöltjeit hozták nyilvánosságra éjjel. Ők első körben egymással küzdenek meg, hogy indulhassanak aztán a választáson. A Tisza ismert arcai, háttéremberei, politikusai is feltűnnek a listán, amelyen polgármester, önkormányzati képviselő, sok orvos, ügyvéd és tanár is van.
Budapest átrajzolása alaposan bekavart az ellenzéknek.
Arányaiban ötször annyi női jelöltje van a Tiszának az előválasztáson, mint ahánnyal a Fidesz nekivágott 2022-nek. Sok a pedagógus és az orvos a névsorban, ez az a két ágazat, amelynek a legtöbb vitája volt az állammal az utóbbi években.
Több jelölt bemutatkozó szövegénél kicserélték a várost vagy a városrészt. Magyar Péter szerint technikai malőrök történtek.
A budapesti 16 egyéni mandátumból 15-ért lesz párton belüli verseny, míg Orbán Viktor lakóhelyén Magyar Péter pártelnök indul majd. A főváros fontos az ellenzéknek, négy éve csak egy körzetben nyert fideszes jelölt.
Kettőt még csak nem is Budapesten. A képviselőjelölt-jelöltek versenyeztetése elvileg azt mutatná, hogy Magyar Péter pártjában nincs „káderhiány”, de vannak jelek, amelyek árnyalják valamelyest ezt a képet.
A Tisza kampányában „nagyon nagyban játszanak majd az átlagemberek”, de azért erős központi irányításra számíthatnak. A jelöltaspiránsok már tudják, hogy kiket jelentenek be hétfőn. Egyikük eddig 2 milliót tett a felkészülésbe.
Műanyag járgányokat osztogat az állam a legkisebbeknek országszerte. A helyi fideszeseknek hálálkodhatnak érte. A nyuszimotorok szimbolizálják a kisgyermekek mindennapjait.
A Nagy Károllyal szembeni panaszokat kivizsgálták, Nagy az ártatlanságát hangsúlyozta. A párt etikai bizottsága szerint viszont súlyosan erkölcstelen dolgokat tett az akkori önkormányzati képviselő, akit a vezetés nyomatékosan megkért, hogy lépjen ki.
Bulgária és Szerbia felé terjeszkedne a magyar olajvállalat, arab sejkek előzhetnek. A végső döntést Washingtonban és Moszkvában hozzák meg.
A most kiírt 800 milliárdos közbeszerzések esetén már úgy tűnik, nem fog ennyit, de így is van tender, amire nem nagyon akad más kivitelező.
Wehner Kristóf fél áron vehet meg egy lakást, amelynek a bérleti jogát csak 2019-ben szerezte meg.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium két vezetője levelezett egymással.
A több tízmilliárd forintnyi adót elcsaló cégláncolat ilyen külföldi vállalatoknak köszönhetően szerezhette be áfa nélkül a földgázt. Mindkettőnek volt magyar gázkereskedelmi engedélye, de mindkettőét visszavonták, figyelemre méltó indoklásokkal. Egy érdekes lengyel szál is felbukkan a történetben.
A tiptop öltönyökbe öltözött jobboldali elit ismét sorosozhatott egyet, mutogathatott azokra, akik hajlandóak a világ problémáit a maguk komplexitásában megközelíteni. De vajon tényleg tudnak-e a borfüggők másnap dolgozni?
A magyar csapat negyven éve nem jut ki világbajnokságra, miközben ez szinte minden környező országnak sikerült. Magyarország negyven éve nem ér oda sehova, miközben ez szinte minden környező országnak sikerül.
„Nehogy már nekem idejön valaki, és elmagyarázza nekem, hogy mi a futball. Hát hogy?” Döbbent beszámoló az estéről, amikor Orbán Viktor olyan őszinte volt, mint évtizedek óta soha.
Nem Orbán ugrott fel fejelni az írek gólja előtt, nem ő állt a kapuban, nem ő adta ki a taktikai utasításokat, nem ő irányítja az MLSZ-t – és a Nyugat is ellenünk van.
A mindössze 150 ezer fős Curaçao a világbajnokságok történetének legkisebb nemzete lesz, az eddigi rekordot Izland tartotta. Ráadásul a mindent eldöntő meccsen ott sem volt Dick Advocaat szövetségi kapitány, aki szintén rekordot dönt a jövő évi vb-n.
A 28 pontos dokumentum kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből. De Zelenszkij elnök most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét.
Óriási az amerikai nyomás, történelme legnehezebb döntése előtt áll Ukrajna: Zelenszkij elkezdte tesztelni a közvéleményt a béketerv mellett. „Acélból vagyunk. De lehet, hogy még a legerősebb fém sem bírja ki.”
Az elnöki hivatal erős vezetőjét sokan Zelenszkij társelnökének hívják, és az ő menesztését várják annak érdekében, hogy valamennyire kontroll alatt lehessen tartani a továbbgyűrűző korrupciós botrányt.
A japán miniszterelnök Tajvanról szóló megjegyezése miatt Peking kész leállítani a tengeri élelmiszerek importját, és felszólította állampolgárait, hogy kerüljék Japánt. Kína hiába követeli, a japán miniszterelnök nem hajlandó visszavonni a szavait.
Életüket újra kezdő nők, a falvakban működő dinamikák és a falvak iránt Budapestről érzett egzotikus sóvárgás: többek között ezekről beszélgettünk Tóth Marcsival, akinek idén jelent meg a Margó-díjas kötete, az Erdő van idebenn.
Ott voltunk, amikor a honvédelmi miniszter lekezelt Bárdosi Sándorral, megcsodálta Csuti csókját, majd megtekintette a Sárkányok Kabul felett című filmet. Melynek üzenete szerint a magyar mozinézőnek olyan emberekkel kell empatizálnia, akik ellen hosszú évek óta hergelnek ebben az országban.
AI-generált főcímmel, Istenes Bencével és közepesen ismert influenszerrel támad újra a Kész Átverés, amiben egyelőre nemcsak a viccek, az átverések se nagyon sikerülnek.
Biacsics Renáta tervezőgrafikus a Renyagyár nevű Instagram-oldalára posztolt képregényszerű grafikáival belső dilemmáira és aktuális eseményekre reagál szarkasztikus humorral. Egy márciusi, a gyülekezési törvény elleni tüntetésen megbírságolták, mert leült az útra. Kifizetésére akciót hirdetett, a szükséges összeg egy nap alatt összegyűlt.