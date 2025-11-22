Kikerült a Kreml iránymutatása, hogyan kell a médiában felhasználni az ukrajnai háborút – és mintha a magyar kormány mondta volna tollba

Sajtótájékoztató Moszkvában Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Először a független orosz portál, a Medúza írt a Kremlben tartott eligazításokról, ahol írott útmutatót is kapott az orosz média, hogyan kezeljék a gazdasági válságot a nyilvánosságban. Ennek a szövegét aztán a Financial Times is megszerezte.

A közvetlen probléma, amit kezelni kell, amiért az amúgy nem szokatlan sajtóeligazítást megszervezték, az áfa emelése 20-ról 22 százalékra. Magyarországon mi ezt persze nem értjük, már hozzászoktunk a rekordmagas, 27 százalékos forgalmi adóhoz, de Oroszországban ez a két százalékos emelés komoly ellenérzéseket kelthet. Annál is inkább, mert Putyin elnök a kampányban kategorikusan kijelentette, hogy nem emelik az áfát legalább 2030-ig.

A Kreml kommunikációs iránymutatásainak egyik központi eleme éppen ez: a híradásokban semmilyen módon nem szabad összefüggésbe hozni Putyin személyét ezzel az intézkedéssel.

A másik fő üzenet, hogy az orosz gazdasági nehézségek oka a háborúpárti nyugat.

Vagyis ugyanazt várja el a Kreml az újságíróktól, mint amit a magyar kormány csinált az elmúlt években: hazudják azt, hogy a gazdasági válság oka nem a rossz kormányzás, hanem csakis a háború, a háborúért pedig nem az agresszor a felelős, hanem csakis a megtámadott felet támogató országok.

Az, hogy ennyire népszerűtlen pénzügyi döntéseket kellett hoznia az orosz kormánynak, a Financial Times szerint arra utal, hogy a Kreml gazdasági mozgástere egyre szűkül. A háború első éveiben a rekordmagas olaj- és gázbevételek és az erős gazdasági növekedés lehetővé tette Oroszország számára, hogy megszorítások nélkül finanszírozza a támadó háborút.

A Kreml iránymutatásai azzal a javaslattal kezdődnek, hogy a médiában ne tegyék a költségvetést „fő témává”, és készüljenek fel „az információs támadás ellensúlyozására”, elsősorban az áfával kapcsolatban, amely minden polgárt érint. A média összpontosítson arra, hogy az ukrán támadások miatt, a békés élet érdekében növelni kell a védelmi kiadásokat.

Azt a benyomást kell kelteni, hogy a Nyugat támogatja az ukrajnai háború elhúzódását,

annak ellenére, hogy az uniós országoknak emiatt csökkenteniük kell a szociális kiadásaikat. (FT)