Kisebb, drágább, később – félkész Camp Nouba tér haza a Barcelona

Közel két és fél év után talán ismét a saját stadionjában játszhat a Barcelona. Az utóbbi hónapokban többször úgy látszott, hogy véget érhet a kényszerű emigráció, így nem árt az óvatosság, de nagyon úgy tűnik: a november 22-ei Barcelona–Athletic Bilbao spanyol bajnokinak már a hivatalosan Spotify Camp Nounak nevezett, felújított stadion ad otthont. Ami ezzeln együtt még nagyon messze van attól, hogy készen legyen, hiába vagyunk túl egy évvel az építkezés eredetileg tervezett befejezésének dátumán.
Amikor 2023 májusában a Barcelona utoljára a Camp Nouban játszhatott, az edző még Xavi volt, a csapatban pedig ott volt Jordi Alba, Sergio Busquets és Ousmane Dembelé, Lamine Yamal pedig csak hét percet játszhatott a felnőttek között. A Camp Nou megújulása körüli szerencsétlenkedés viszont már akkor is évtizedes történet volt.
Barcelonában akkor döntötték el, hogy az előző, csak 60 000 ember befogadására képes stadionnál nagyobbra lesz szükség, amikor az 1950-es évek elején leigazolták az akkor a világ egyik legjobb futballistájának számító Kubala Lászlót. A Camp Nou három év építkezés után, 1957-ben nyílt meg. Több mint 100 000 fős lelátójával ez volt a legnagyobb stadion Európában. Itt játszott Kocsis, Czibor és Cruyff, majd Romario, Ronaldinho és Messi, rendeztek világbajnoki meccseket és olimpiai focitornát, és az 1999-es BL-döntőben itt fordított az utolsó utáni másodpercekben a Manchester United.
Egy stadion azonban néhány évtized alatt elavul. A Camp Nou már az ezredforduló előtt is avíttas betonteknőnek tűnt a kor modernebb stadionjai mellett, és nyilvánvaló volt, hogy hamarosan új létesítményre lesz szükség. Barcelona másik klubja, a jóval népszerűtlenebb és állandó anyagi gondokkal küzdő Espanyol 1997-ben jó pénzért eladta saját, a város jómódú részén álló stadionját, hogy a bevételből a városhatáron túl építsen új otthont. A Barcelonánál a teljesen új stadion ötletét hamar elvetették, mert annak költsége, kezdve a hatalmas telekkel, még a világ egyik leggazdagabb klubjának is sok lett volna. Így egy megoldás maradt: a Camp Nou felújítása, ami gyakorlatilag a teljes régi építmény elbontását és egy a 21. századnak megfelelő másik felhúzását jelentette ugyanott.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Sajtóhírek szerint 1 millió eurót fizetett a klub egy PR-cégnek, hogy így javítsa Bartomeu megítélését, és lejárassa a vele szemben állókat.
Miközben Kínában példátlan léptékű építkezések zajlottak az elmúlt 40 évben, az Egyesült Államokban elfelejtették, hogyan is kell ezt csinálni. Kínában azonban pont a kommunista párt a legfőbb akadálya annak is, hogy az ország igazán prosperáljon. Elolvastuk az év legtöbbet méltatott Kína-könyvét.
Soha ennyi balhé nem előzött meg futballtornát. Korrupció, környezetszennyezés, pénzszórás, rabszolgamunka, több ezer haláleset, diktatúra, homofóbia – hosszú a vádak listája a katari világbajnokság szervezői ellen.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte, hogy éjszaka is folyhasson az építkezés a Városliget melletti Ajtósi Dürer soron, ahol az a Dürer Befektetési Kft. építtet két jókora irodakomplexumot és 5 lakótornyot. A Dürer a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és a Garancsi István-féle Market közös vállalkozása.
560 kilométer sugarú körben irigykedhetnek a stadionra. Igaz, máshol egyáltalán nem akarnak ilyen óriási arénát.
Pénteken egyszerre tartottak hídavató hordógurítást és bokrétaünnepséget a Nemzeti Atlétikai Központban, azaz a Dél-Pest fölé magasodó új fővárosi stadionban. A stadion olyan, amilyen egy stadion lenni szokott. A kétségeket, hogy erre itt és ennyiért szükség lenne, nem sikerült eloszlatni.