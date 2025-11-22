Kisebb, drágább, később – félkész Camp Nouba tér haza a Barcelona

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

2025 végére megint lesz saját stadionja az FC Barcelonának, a világ egyik legsikeresebb és legnépszerűbb futballcsapatának.

Igaz, a tervezettnél egyelőre jóval kisebb, sokkal drágábban, lényegesen később.

A katalánok a műfajhoz képest is nagyon megcsúsztak, de a világ demokratikus részén a stadionépítések és -újjáépítések rendre képtelenek teljesíteni az eleve irreálisan kitűzött célokat.

Közel két és fél év után talán ismét a saját stadionjában játszhat a Barcelona. Az utóbbi hónapokban többször úgy látszott, hogy véget érhet a kényszerű emigráció, így nem árt az óvatosság, de nagyon úgy tűnik: a november 22-ei Barcelona–Athletic Bilbao spanyol bajnokinak már a hivatalosan Spotify Camp Nounak nevezett, felújított stadion ad otthont. Ami ezzeln együtt még nagyon messze van attól, hogy készen legyen, hiába vagyunk túl egy évvel az építkezés eredetileg tervezett befejezésének dátumán.

Amikor 2023 májusában a Barcelona utoljára a Camp Nouban játszhatott, az edző még Xavi volt, a csapatban pedig ott volt Jordi Alba, Sergio Busquets és Ousmane Dembelé, Lamine Yamal pedig csak hét percet játszhatott a felnőttek között. A Camp Nou megújulása körüli szerencsétlenkedés viszont már akkor is évtizedes történet volt.

A Barcelona 2023. május 23-án még hazai pályán ünnepli a spanyol bajnoki címet. Egy héttel később kezdődött a Camp Nou felújítása Fotó: LLUIS GENE/AFP

Barcelonában akkor döntötték el, hogy az előző, csak 60 000 ember befogadására képes stadionnál nagyobbra lesz szükség, amikor az 1950-es évek elején leigazolták az akkor a világ egyik legjobb futballistájának számító Kubala Lászlót. A Camp Nou három év építkezés után, 1957-ben nyílt meg. Több mint 100 000 fős lelátójával ez volt a legnagyobb stadion Európában. Itt játszott Kocsis, Czibor és Cruyff, majd Romario, Ronaldinho és Messi, rendeztek világbajnoki meccseket és olimpiai focitornát, és az 1999-es BL-döntőben itt fordított az utolsó utáni másodpercekben a Manchester United.

Egy stadion azonban néhány évtized alatt elavul. A Camp Nou már az ezredforduló előtt is avíttas betonteknőnek tűnt a kor modernebb stadionjai mellett, és nyilvánvaló volt, hogy hamarosan új létesítményre lesz szükség. Barcelona másik klubja, a jóval népszerűtlenebb és állandó anyagi gondokkal küzdő Espanyol 1997-ben jó pénzért eladta saját, a város jómódú részén álló stadionját, hogy a bevételből a városhatáron túl építsen új otthont. A Barcelonánál a teljesen új stadion ötletét hamar elvetették, mert annak költsége, kezdve a hatalmas telekkel, még a világ egyik leggazdagabb klubjának is sok lett volna. Így egy megoldás maradt: a Camp Nou felújítása, ami gyakorlatilag a teljes régi építmény elbontását és egy a 21. századnak megfelelő másik felhúzását jelentette ugyanott.