Lemond a legdilisebb és leglelkesebb trumpista, miután Epstein-ügyben szembekerült az elnökkel

Marjorie Taylor Greene amerikai képviselő pénteken bejelentette, hogy lemond képviselői mandátumáról, miután drámai összetűzésbe került Donald Trump elnökkel, és kijelentette, hogy nem hajlandó „bántalmazott feleség” lenni.

Ilyen megdöbbentő fordulatot néhány hónapja még kevesen tudtak volna elképzelni. A georgiai republikánus egykor Trump egyik legközelebbi szövetségese volt, aki a leghevesebben támogatta az elnök „America First” programját, de a két politikus közötti szakadék az elmúlt hónapokban egyre mélyült a szexuális bűncselekményeket elkövető Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatala és más ügyek miatt.

Marjorie Taylor Greene a kampányban Fotó: ELIJAH NOUVELAGE/AFP

Greene lett az első nyíltan QAnon-hívő politikus, aki szélsőségesen trumpista és iszlamofób megnyilvánulásain kívül korábban olyan összeesküvés-elméleteket is terjesztett, mint hogy az iskolai lövöldözéseket színészek játszák el és az egész csak a fegyverellenes lobbi műve, vagy hogy 2001 szeptember 11-én nem is csapódott repülőgép a Pentagon épületébe. De a fingról is voltak messziről bűzlő gondolatai.

„Túl nagy az önbecsülésem és méltóságérzetem, túlságosan szeretem a családomat, és nem akarom, hogy az én kedves körzetemnek el kelljen viselnie egy fájdalmas és gyűlöletteli előválasztási kampányt ellenem. Nem vagyok hajlandó olyan bántalmazott feleség lenni, aki reméli, hogy minden elmúlik és jobb lesz” - tette hozzá.

Az ABC-nek adott interjújában Trump azt mondta, hogy Greene lemondása „nagyszerű hír az ország számára. Ez nagyszerű.”

A január 5-re időzített lemondás 218 főre szűkíti a republikánusok többségét a Házban, szemben a 213 demokratával. A republikánusok 53-47-es többséggel rendelkeznek a Szenátusban. (Reuters)