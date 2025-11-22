Megelőző lépés: őrizetbe vették Jair Bolsonaro volt brazil elnököt

Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton szövetségi rendőri őrizetbe vették – közölte ügyvédje a Reuters hírügynökséggel. Ezzel véget ért a hónapokig tartó házi őrizet, amely alatt Bolsonaro fellebbezett a puccskísérlet miatt a Legfelsőbb Bíróság által rá kiszabott ítélet ellen.

Bolsonaro ügyvédje nem magyarázta meg a letartóztatást, de az ügyet jól ismerő forrás azt mondta a Reutersnek, hogy ez a házi őrizet feltételeihez kapcsolódó megelőző intézkedés volt. Jelentsen ez bármit is. A szövetségi rendőrség képviselője megerősítette, hogy Bolsonaro szombat reggel Brazíliavárosban bevizsgáláson vett részt.

Amikor szeptemberben 27 év börtönbüntetésre ítélték Bolsonarót, azt elemző cikkünkben olyan fejleményként írtuk le, amely nem csak a brazil köztársaság eddigi 135 évében történelmi, hanem az annál jóval nagyobb múltú, ma súlyos gondokkal küzdő globális demokrácia szempontjából is felbecsülhetetlen jelentőségű lehet.