Megszólalnak a tiszás indulók: „Ütnek-vágnak, ahol tudnak”

Razzia, házkutatás és hergelés: politikai okokból tört ki az új magyar drogháború. Kit akar a hatalom megfélemlíteni? És miben hozott újat Orbán és Magyar győri összecsapása? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel!
Ne tolja rám a kormánymédiát – védekezett a miniszterelnök, amikor az ellenzékieket ért példátlan tömeges jogsértéssel szembesítették. A Tisza-aktivista, akinek otthonánál megjelent a Fidesz-frakció szóvivője, közben azt mondja: nem sikerült a megfélemlítés.
Két évvel a sárlavina után a recskiek még mindig tartanak attól, hogy a NER-közeli bánya újra a házaikra omolhat. A kormány által beígért 500 millióból viszont egy forintot sem kaptak.
A 444 következő élő rendezvényén a Tyúkól podcast műsorvezetőivel megnézzük Podhradská Lea első egész estés dokumentumfilmjét, az Apám lányát, majd meghívott szakértőinkkel beszélgetünk a filmben felvetett kérdésekről.