Megszólalnak a tiszás indulók: „Ütnek-vágnak, ahol tudnak”

  • Hétfőn jelentette be a Tisza, ki az a három ember választókerületenként, akiket elindítanak a párt előválasztásán. Közülük kerülnek ki a párt hivatalos egyéni jelöltjei a 2026. áprilisi választásokra.
  • Szombaton a Hajdú-Bihar 6-os választókerületben, Hajdúböszörményben jártunk, ahol egy függetlenként megválasztott polgármester, agrárvállalkozó és egyetemi oktató is elindult az előválasztáson.
  • Göröghné Bocskai Éva jelenlegi polgármester elmondta, hogy azért is indult el a Tisza előválasztásán, mert szerinte „a város csődbe megy, ha ezt nem teszi meg”, amire ráerősített egyik jelölttársa, Sós Csaba is, aki szerint „nagy probléma a korrupció és az a múlt, amit rájuk hagyott a kormánypárt”, amivel kezdeni kell valamit.
