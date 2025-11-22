„Savanyú a szőlő” – kommentálta a Külügy a kirúgott Tisza-listás férfi ügyét

„Egyesek megfelelnek a követelményeknek, mások nem. Savanyú a szőlő.”

Ezt válaszolta a Külügyminisztérium az RTL Híradó kérdésére, amikor Ercsi Dániel ügyéről kérdeztek. Ő az a 22 éves férfi, aki a héten azzal vált ismertté, hogy Magyar Péter fórumán arról beszélt, kirúgták a Külügyminisztériumból a kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkárságról, miután kiderült, hogy szerepelt a kiszivárogtatott tiszás listán.

A fórum után Ercsi Dániel a 444-nek azt mondta, Illés Boglárka államtitkár irodájába hívták be, ahol azt mondták neki, azért rúgják ki, mert kiszivárogtak az adatai „egy olyan applikációban, amit tudjuk, kik fejlesztettek”. A külügy első válasza az esetre az volt: „A próbaidő alatt bebizonyosodott, hogy nem tudunk a fiatalemberrel együtt dolgozni. Előfordul az ilyen.”

Pénteken aztán Ercsi Dániel a Partizánban beszélt a történetről. Itt többek között azt mondta, hogy olyan feladatokat is el kellett végeznie, amik inkább pártpolitikaiak. Állítása szerint ellenőriznie kellett például az összes magyar államtitkár Facebook-oldalát és ezeket össze kellett hasonlítania az ő államtitkárságát vezető Illés Boglárka posztjainak elérésével. Arról is beszélt a Partizánban, hogy részt kellett vennie egy Digitális Polgári Kör szervezésében is.

Ercsi Dániel október 17-én hívták be erre a beszélgetésre, tehát még a nagy, november eleji 200 ezres Tisza-lista nyilvánosságra kerülése előtt. Állítása szerint ugyanakkor az applikációt az október hatodikai, első adatkiszivárogtatási kör után töltötte le, így számára is kérdés, hogy pontosan honnan tudtak a munkahelyén arról, hogy szerepel a listán.

Az RTL Híradó a külügyminisztériumnál arról érdeklődött, hogy honnan tudtak arról, hogy Ercsi Dániel is érintett az adatbotrányban, még azelőtt, hogy az adatai nyilvánosságra kerültek volna, és arról is, hogy bevett gyakorlat-e a minisztériumi dolgozóknál, hogy pártpolitikai munkát kell végezniük. Erre kapták a cikk elején idézett választ a savanyú szőlőről.

Magyar Péter az eset nyilvánosságra kerülése után állást ajánlott Ercsi Dánielnek a Tisza külügyi munkacsoportjában, illetve személyes gyakornokaként az EP-ben. A férfi a Partizánban azt mondta, valószínűleg elvállalja a felkérést.