Sokkal szorosabb és intimebb kapcsolatban volt Noam Chomsky Jeffrey Epsteinnel mint eddig beszélt róla

Noam Chomsky. Fotó: HEULER ANDREY/AFP

Noam Chomsky amerikai filozófus, nyelvész és politika aktivista, az antikapitalista baloldal ikonja jóval azután is szoros kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel, hogy utóbbit letöltendő börtönre ítélték, többek között fiatalkorú prostituáltak szolgálatainak igénybevétele miatt - derül ki néhány frissen publikált dokumentumból, illetve a Guardian cikkéből.

Chomsky szempontjából talán legkínosabb egy ajánlólevél, ami nincs dátumozva, de aminek az aláírásában Chomsky a University of Arizona tiszteletbeli professzoraként van megjelölve. Ezt a titulust 2017-ben kapta meg. Epsteint 2008-ben ítélték el először, kiskorú prostituáltakkal kapcsolatos vádak miatt, a 18 hónapos büntetésből 13 hónapot 2009-ig le is ült.

A szöveg azzal kezdődik, hogy Chomsky „féltucat éve” találkozott először Jeffrey Epstiennel.

„Azóta rendszeres kapcsolatban állunk, sokszor és néha hosszan beszélgetünk igen sokféle témáról, ideértve a saját szakterületünket és professzori munkásságunkat, de számtalan más, mindkettőnket érdeklő témakört is. Ez igen értékes tapasztalatot jelentett nekem.”

A levélben Chomsky megemlíti, hogy sokat tanult Epsteintől a globális pénzügyi rendszer olyan finomságairól, olyasmiket, amiket a gazdasági sajtóból és lapokból nem tudott megismerni. Chomsky a levélben felidézi, hogy egyszer az oslói megállapodásokról beszélgettek és „Jeffrey fogta a telefont és felhívta a folyamatot felügyelő norvég diplomatát, ami élénk eszmecseréhez vezetett.”

A levélből kiderül, hogy Chomskyt Epstein hozta össze Ehud Barak korábbi izraeli miniszterelnökkel. Illetve az is, hogy családilag is jóban voltak, annyira, hogy Chomsky második felesége, Valeria megpróbálta megszerettetni a jazzt a pénzemberrel.

A kapitalizmus és a pénzpiacok egyik legkíméletlenebb kritikusa olyanokat írt, hogy

„Jeffrey határtalan kíváncsiságának, széleskörű tudásának, kíméletlen éleslátásának és gondos elemzéseinek hatását csak növeli laza, közvetlen stílusa, amiben nyoma sincs semmiféle nagyképűségnek. Gyorsan becses barátunkká vált, akivel rendszeresen cserélünk eszmét és aki sűrűn inspirál.”

A most publikált dokumentumok között van egy 2015-ös email is, amiben Epstein a New York-i és New Mexicói lakását ajánlja fel Chomskynak.

Az egy ideje már tudható volt, hogy Epstein korábban 270 ezer - később visszautalt - dollárral segítette ki Chomsykt egy hagyatékrendezési ügyben,