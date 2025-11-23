Aktivisták zöldre festették a Canal Grandét Velencében, Greta Thunberget is megbírságolták

Zöldre festették klímaaktivisták a Canal Grandét Velencében szombaton. Az Extinction Rebellion mozgalom szerint a megmozdulás célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a „klíma-összeomlás drámai következményeire” – írja az AFP.

A szervezet közölte: környezetre ártalmatlan zöld festéket engedtek összesen tíz olasz város folyóiba, tavaiba és szökőkútjaiba, köztük a Pó-folyóba Torinóban, a Reno-folyóba Bolognában, a tarantói Tara-folyóba, valamint Padova és Genova több közterére.

A zöldre festett Canal Grande Fotó: AFP PHOTO / Extinction Rebellion Press Office

A Velencében megrendezett „Stop Ecocide” tüntetésen ott volt Greta Thunberg svéd klímaaktivista is, aki vörös ruhába öltözött társaival együtt lassan vonult végig a turisták között. Olasz lapértesülések szerint a rendőrség Thunberget és további 36 aktivistát – köztük olasz, kolumbiai és etióp résztvevőket – fejenként 150 eurós bírsággal sújtotta, és 48 órára kitiltotta őket Velencéből.

Eközben a Brazíliában folyó ENSZ-klímatárgyalásokon továbbra sem született egyezség a fosszilis energiahordozók kivezetéséről, noha a küldöttek célja a kibocsátások gyorsabb csökkentéséről való megállapodás lenne. Az Extinction Rebellion egyik tagja, Paola szerint Olaszország ismét azok között az országok között van, amelyek „blokkolják a legambiciózusabb klímavédelmi javaslatokat”.