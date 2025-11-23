Az amerikai bojkott ellenére elfogadták a G20 zárónyilatkozatát

Az Egyesült Államok bojkottja ellenére elfogadta zárónyilatkozatát a G20-csúcstalálkozó szombaton Dél-Afrikában. A Johannesburgban tartott tanácskozáson a világ vezető gazdaságai megállapodtak a klímaválság és az egyéb globális kihívások kezeléséről, ám az Egyesült Államok részvétele nélkül. A Fehér Ház szerint Dél-Afrika „fegyverként használta” idei G20-elnökségét, miután a nyilatkozat szövegét Washington bevonása nélkül véglegesítették – írja a Reuters.

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök szóvivője közölte: a dokumentum nem tárgyalható újra, és „túlnyomó konszenzus” született róla a tagok között. A Fehér Ház ezzel szemben azt állította, Ramaphosa megtagadta a G20-elnökség zökkenőmentes átadását, és szándékosan aláásta a csoport eredeti alapelveit. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy jövőre, amikor Washington tölti be a soros elnöki posztot, „helyreállítja a G20 legitimitását”.

Csoportkép a világ 19 legfejlettebb gazdaságú és vezetõ feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítõ húszas csoport, a G20 kétnapos csúcstalálkozójának résztvevőiről Johannesburgban 2025. november 22-én. Fotó: Gianluigi Guercia/MTI/MTVA

Az Egyesült Államok azért is ellenezte a közös nyilatkozatot, mert az kifejezetten hangsúlyozza a klímaváltozás komolyságát, a megújuló energiaforrások növelésének szükségességét és a szegény országok adósságterheinek problémáját. Ezek a megfogalmazások ellentétben vannak Trump alapvetően klímaszkeptikus politikájával. A zárónyilatkozat említést tesz a közel-keleti helyzetről is, a tagállamok „igazságos és tartós béke megteremtését” sürgetnek az izraeli–palesztin konfliktusban. Emiatt Argentína – amelynek elnöke, Javier Milei Trump szövetségese – az utolsó pillanatban sem írta alá a dokumentumot, bár támogatásáról biztosította a G20 céljait.

Ramaphosa szerint Dél-Afrika első afrikai G20-elnöksége semmit sem veszített értékéből, és a részes államok „elegendő konszenzust” mutattak fel. A dél-afrikai külügyminiszter, Ronald Lamola kijelentette: „Ez a G20 nem az Egyesült Államokról szól. Egyenlő tagok vagyunk, és döntést kellett hoznunk.”