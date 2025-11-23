Elvis-parókában vezette a tárgyalásokat az amerikai bíró

Lemondott tisztségéről egy Missouri állambeli bíró, akit fegyelmi eljárás alá vontak, mert Elvis Presley-parókában járt tárgyalásokat vezetni, és időnként a legendás énekes dalait is lejátszotta a bírósági eljárások közben. Matthew E. P. Thornhill, St. Charles megye legrégebben szolgáló körzeti bírája, saját bevallása szerint Elvis rajongó, ami végül pályafutása végét is elhozta – írja a BBC.

Thornhill bíró Elvis-parókában vezet egy tárgyalást Fotó: The State of Missouri's Commission on Retirement, Removal and Discipline of Judges

A Missouri állami fegyelmi bizottság jelentése szerint a bíró többször „oda nem tartozó” Elvis-utalásokat tett a tárgyalások során, sőt, olykor lehetőséget adott a tanúknak, hogy az énekes zenéje alatt tegyék le az esküt. Halloween környékén rendszeresen Elvis-parókában, fekete frizurával és napszemüvegben vezette az üléseket.

Egy, a legfelsőbb bíróságnak írt november 12-i levelében Thornhill azt írta: célja csupán az volt, hogy „oldja a feszültséget és megmosolyogtassa a peres feleket”, ám most már belátja, hogy ezzel megsérthette az eljárások méltóságát. A bíró nem vitatta a vádakat, és elfogadta a bizottság javaslatát, amely hat hónap fizetés nélküli felfüggesztést és 18 hónap szolgálat utáni nyugdíjazást írt neki elő.