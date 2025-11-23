Ezúttal az eindhoveni repteret kellett leállítani rejtélyes eredetű drónok miatt

Több órára leállt a légiforgalom az eindhoveni repülőtéren szombat este, miután több drónt is észleltek a környéken – közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X közösségi oldalon. A forgalom este 11 óra körül indulhatott újra, mintegy két órával azután, hogy a hatóságok először jelentették a fennakadást.

A minisztérium közlése szerint a holland hadsereg biztonsági intézkedéseket vezetett be, részleteket azonban nem árultak el. Péntek este a légierő fegyverrel lépett fel drónok ellen a Volkel légibázis felett, amely mintegy 40 kilométerre található Eindhoventől. A repteret – amely civil és katonai forgalmat is bonyolít – a gyanús légi eszközök miatt teljesen lezárták.

A védelmi tárca nem közölt információt arról, honnan származhattak a drónok. Az utóbbi hónapokban Európa több pontján történt hasonló incidens: szeptemberben több mint húsz orosz drón lépte át a lengyel légteret, és három orosz katonai repülőgép is megsértette Észtország légterét. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a hasonló eseteket „hibrid hadviselés” kategóriájába sorolta. (Reuters)