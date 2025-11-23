„Fürsttel volt összefonódása ennek a rendszernek, és mindenképpen gyanús, hogy hagyták megszökni”

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • A rendőrség október 22-én adott ki elfogatóparancsot Fürst György ellen, akit május végén ítélt el a bíróság parkolással kapcsolatos bűncselekmények miatt, de az egykori MSZP-s terézvárosi alpolgármester információink szerint Izraelbe menekült.
  • Fürst az egyetlen politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. Hogy ez hogyan történhetett meg, arról Gulyás Gergelyt is kérdeztük a Kormányinfón.
  • De kicsoda Fürst György, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretével? Herczeg Márk a – többek között Fürst bűnügyeivel is foglalkozó – 2019-es filmünk, a Sötét parkolási ügyek Budapesten rendezőjével, Ács Dániellel beszélgetett elszámoltatásról, a terézvárosi ingatlanügyekről és a fővárosi parkolási bűnügyekről, Fürst szökéséről, illetve a Fidesz meg az MSZP összejátszásáról.

(Címlapkép: Kiss Bence/444)

video letöltendő börtön terézváros gulyás gergely fidesz elszámoltatás fürst györgy büntetés-végrehajtás kormányinfó 444 video Izrael sötét parkolási ügyek budapesten parkolási maffia börtön szökés MSZP belügyminisztérium
Kapcsolódó cikkek

Megszökött Fürst György a börtön elől

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Fürst György ellen, akit május végén ítélt el a bíróság parkolással kapcsolatos bűncselekmények miatt. A volt szocialista politikus információink szerint Izraelbe menekült.

Ács Dániel
bűnügy

Kilenc évbe telt, de elítéltek egy halom parkolási maffiózót

Börtönbe kell vonulnia Fürst György volt szocialista alpolgármesternek, a Centrum Kft. egykori ügyvezetőjének és Borsi Imrének, akire a fideszesek rábízták a ferencvárosi parkolást. Véget ért a Centrum-per.

Ács Dániel
bűnügy

Kormányinfó: hogyan menekülhetett el az egyetlen elszámoltatott politikus, aki letöltendő börtönt kapott?

Botos Tamás, Herczeg Márk
POLITIKA
Videó

Ez a rendszer a tetejétől a talpáig bűzlik

A 444 első közösségi finanszírozásból készült filmje a fővárosi önkormányzatok egyik legsötétebb ügyéről, a parkolási bizniszről szól, amin évtizedek óta egy politikához kivételesen közel álló csoport gazdagodik. Teljes film.

Kiss Bence, Ács Dániel, Mészáros Zsófia, Botos Tamás
video
Legfrissebb videóink

Megszólalnak a tiszás indulók: „Ütnek-vágnak, ahol tudnak”

A jelöltséggel sokan nagy kockázatot vállalnak szerintük, de van köztük, aki már csak a kormányváltásban látja a megoldást. A Tisza előválasztásán jártunk a hajdúböszörményi választókerületben, ahol egy függetlenként megválasztott polgármester, egy agrárvállalkozó és egy egyetemi oktató is elindult.

Bokros Dorka, plankog, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
video

Razziákkal válaszol a mocskos fideszezésre a kormány

Razzia, házkutatás és hergelés: politikai okokból tört ki az új magyar drogháború. Kit akar a hatalom megfélemlíteni? És miben hozott újat Orbán és Magyar győri összecsapása? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel!

Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Olyan határt lépett át a hatalom, amit még Orbán sem akar felvállalni

Ne tolja rám a kormánymédiát – védekezett a miniszterelnök, amikor az ellenzékieket ért példátlan tömeges jogsértéssel szembesítették. A Tisza-aktivista, akinek otthonánál megjelent a Fidesz-frakció szóvivője, közben azt mondja: nem sikerült a megfélemlítés.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

„Fideszes vagyok, de ezt nem gondoltam volna”

Két évvel a sárlavina után a recskiek még mindig tartanak attól, hogy a NER-közeli bánya újra a házaikra omolhat. A kormány által beígért 500 millióból viszont egy forintot sem kaptak.

Bokros Dorka, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
video