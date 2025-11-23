Gyanús körülmények között halt meg egy Oroszországból menekült csecsen nő Jerevánban

Aishat Baimuradova Csecsenföldről, Oroszország észak-kaukázusi, konzervatív muszlim köztársaságából érkezett Örményországba az SK-SOS nevű válságsegítő szervezet segítségével. Elmondása szerint családja házasságra kényszerítette, folyamatosan ellenőrizte, nem engedte el otthonról és a telefonhasználatát is korlátozta. Jerevánban levágatta haját, nem hordott a fejkendőt, aktív volt az Instagramon, és barátainak azt mondta, „végre levegőhöz jut”.

A BBC-nek nyilatkozó ismerősei szerint Aishat szakított azzal a gyakorlattal, hogy a menekülő csecsen nők álnéven, teljes inkognitóban élnek: ismerkedett, bulikba járt, „normális életet” akart. Családja előbb próbálta hazacsalogatni, majd – az SK-SOS beszámolója szerint – kitagadta, közölve vele: „Nem vagy többé a lányunk, a feleségünk. Nem nyúlunk hozzád, de te se nyúlj hozzánk.” A rokon ugyanakkor a helyi sajtónak tagadta, hogy közük lenne a halálához.

Aishat Baimuradova Fotó: Aishat Baimuradova/Instagram

Aishat halála előtt egy, magát dagesztáninak mondó nővel barátkozott össze, akit online ismert meg, és aki később Örményországba utazott, majd bulikra hívta őt, a halála éjszakáján is vele volt. Biztonsági kamerák felvételein az látható, hogy ez a nő és egy férfi együtt távoznak abból az épületből, ahol később a holttestet megtalálták. Egy orosz Telegram-csatorna szerint a férfi csecsen származású, a független Agentstvo oknyomozó oldal pedig egy Ramzan Kadirov csecsen vezérhez közel álló üzletember rokonaként azonosította.

A csecsen hatóságok tagadják, hogy közük lenne az ügyhöz, és „terrorista információs támadásnak” minősítették a gyanúsítgatásokat. Egyben támadták azokat a civil szervezeteket is, amelyek a régióból menekülő nőket segítik, azt állítva, hogy „rombolják a családi hagyományokat”. Az örmény hatóságok annyit közöltek, hogy két – meg nem nevezett – személyt vizsgálnak a gyilkossággal összefüggésben, de részleteket nem árultak el.

Jogvédők régóta „állam az államban” jellegű, személyre szabott hatalmi rendszerként írják le Csecsenföldet, ahol Ramzan Kadirov vezető iránti lojalitás gyakran felülírja a jogszabályokat és az intézményi kereteket. Dokumentáltak eltűnéseket, kínzást, jogon kívüli kivégzéseket, és több, külföldre menekült kritikust is megöltek az elmúlt években.

Az Európai Unió szigorodó migrációs szabályai és az oroszokkal szembeni vízumkorlátozások miatt a csecsen menekültek számára a Dél-Kaukázus – elsősorban Örményország és Grúzia – maradt a legkönnyebben elérhető útvonal. Ez azonban korántsem biztonságos: a nyáron egy másik fiatal nő, a 24 éves Laura Avtorkhanova grúziai menedékhelyét is megtalálta egy rokonaiból álló csoport, akik vissza akarták kényszeríteni Oroszországba. Ő végül rendőri védelem mellett maradhatott Grúziában.