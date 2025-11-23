Januárban nevezi meg a Fidesz a képviselő-jelölteket

„Az eddigi gyakorlatnak megfelelően januárban hoz döntést a Fidesz országos választmánya a 2026-os választásokon induló Fidesz-KDNP képviselő-jelöltekről” - közölte a Fidesz választmányának elnöksége a közmédiával.
Korábban Kubatov Gábor pártigazgató azt jelentette be, a Fidesz tisztújító kongresszusa január 10-én lesz.
A Tisza Párt jelöltjeinek kiválasztási folyamata már elkezdődött, ott a jelöltek végső névsora november 30-án derül majd ki.
A 106 egyéni körzetből 104-nek a jelöltjeit hozták nyilvánosságra éjjel. Ők első körben egymással küzdenek meg, hogy indulhassanak aztán a választáson. A Tisza ismert arcai, háttéremberei, politikusai is feltűnnek a listán, amelyen polgármester, önkormányzati képviselő, sok orvos, ügyvéd és tanár is van.