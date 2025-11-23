Őrizetben maradnak az Oroszországban letartóztatott utcazenészek

A Stoptime együttes énekesnője, Naoko (Diana Loginova) és gitárosa, Alekszandr Orlov továbbra sem szabadultak ki a rendőrségi őrizetből. A két zenész már több mint egy hónapja van letartóztatásban, ám amikor szabadultak volna, újabb eljárás indult ellenük.
Az utcazenészekről és letartóztatásukról itt írtunk részletesen. A 18 és 22 évesekből álló trió 2025 tavaszán kezdett zenélni Szentpétervár utcáin, és olyan rendszerkritikus zenészek dalait játszották, akiket Oroszország „külföldi ügynöknek” nyilvánított. Október közepén tartóztatták le őket.
Azóta Naoko és Alekszandr Orlov szabadulási napján mindig újabb eljárás indul ellenük, és további napokra ítélik őket fogdára. November 10-én mindkettőjüknek újabb 13 napot szabtak ki, ismét a tömeges összegyűlés szervezésének vádjával, de hiába telt le ez is, most sem engedték őket szabadon. A zenekar tagjai így már több mint egy hónapja nem jutnak ki a rendőrségi őrizetből. (Meduza)
„Külföldi ügynökök” dalait adta elő Szentpétervár utcáin a Stoptime trió, eljárások sora indult a tagok ellen. Sokan állnak ki mellettük, lázad a nagyvárosi ifjúság, ez lett az ősz első számú társadalmi-politikai eseménysorozata Oroszországban.