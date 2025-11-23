Szlovéniában is bevezethetik az önkéntes eutanáziát

Az önkéntes eutanázia bevezetéséről tartanak népszavazást Szlovéniában vasárnap, miután a parlament júliusban elfogadta az erről szóló törvényt.

Egy évvel korábban egy véleménynyilvánító, vagyis nem kötelező érvényű népszavazáson a szlovének 54,86 százaléka támogatta a kezdeményezést.

Az önkéntes eutanáziáról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az önálló, tájékozott döntés meghozatalára képes felnőttek a halálba segítés mellett döntsenek, ha állapotuk nem javul, vagy/és elviselhetetlen fájdalmat vagy pszichés stresszt szenvednek el.

Az eljárásba több biztosítékot is beépítettek. Az első lépés az, hogy a betegnek kétszer kell jeleznie a döntését az orvosának, utána adhatja be a hivatalos kérelmet. Ezt a papírt az orvos a saját véleményével továbbítja egy bizottságnak.

A bizottság kijelöl egy független orvost, hogy mérje fel a páciens állapotát, egy pszichiátert pedig azért, hogy kiderüljön, döntésképes emberről van-e szó.

A betegeknek maguknak kell lenyelniük vagy beadniuk az életüknek véget vető szert, az egészségügyi dolgozók pedig megtagadhatják, hogy részt vegyenek részt vegyenek a folyamatban.

Az eutanáziát ellenzők 40 ezer aláírás összegyűjtésével kezdeményezték a népszavazás megismétlését. A konzervatív ellenzék szerint inkább a palliatív ellátáson kellene javítani, és a katolikus egyház is ellenezte a törvényt.

Illusztráció: Sandrine Marty/Hans Lucas via AFP

A Robert Golob vezette kormány viszont támogatja az önkéntes eutanázia bevezetését, mert az szerintük lehetőséget ad arra, hogy a gyógyíthatatlan betegek méltósággal haljanak meg, és önmaguk döntsenek arról, hogyan és mikor akarnak véget vetni a szenvedésüknek. A törvényt nem vezetik be, ha legalább 20 százalékos részvételi arány mellett a népszavazáson résztvevők többsége ellene szavaz. Európában az eutanázia engedélyezett Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban és Luxemburgban. Magyarországon nem az, hiába küzdött érte Karsai Dániel, aki tavaly szeptemberben halt meg. (MTI)