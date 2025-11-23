Vasárnap is eshet a hó, a Dunántúlon hófúvás is lehet

Vasárnap borult időre, észak-keleten ónos esőre és havazásra, a Dunántúlon pedig hófúvásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A felhőzet csak nyugaton szakadozhat fel.

Az Időkép beszámolója szerint Dunántúlon több helyen 10-15 centinél is nagyobb hó esett, ami több helyen is baleseteket okozott. A Veszprém megyei katasztrófavédelem azt közölte, a Bakonyban több helyen fennakadást okozott a hó, kamionok, személyautók és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután.