12 ezer éve szunnyadó vulkán tört ki a világ egyik legborzalmasabb vidékén, sok kén-dioxid juthatott a légkörbe

12 ezer éve szunnyadó vulkán tört ki Etiópiában, az ország legkegyetlenebb részének számító Afar tartományban, ami három kőzetlemez találkozása miatt Afrika földtanilag egyik legaktívabb régiója.

Az a Hayli Gubbi vulkán, ami most felébredt az álmából, az egész holocén időszakban nem produkált korábban kitöréseket, most azonban egészen 14 kilométeres magasságig lőtt ki sűrű füstfelhőket az égbe.

„Olyan érzés volt, mintha hirtelen bombát dobtak volna le füsttel és hamuval”

– mondta a Guardiannek egy helyi lakos, aki arról számolt be, hogy először egy hangos robajt hallott, amit lökéshullámként írt le.

Harangi Szabolcs vulkanológus egyetemi tanár Facebook-posztjában ezt írja a kitörés körülményeiről:

„A terület kétségtelenül aktív mind vulkanológiailag, mind szeizmikusan, talán a Föld egyik legaktívabb térsége, de folyamatos adatsor nem áll rendelkezésre... Helyi idő szerint vasárnap reggel fél 10-kor aztán sűrű, sötét felhő jelent meg, ami több kilométer magasra gomolygott fel. E lakatlan területen, bár vulkanológiailag aktív, nincs vulkánmegfigyelés, nincsenek földrengéseket észlelő szeizmométerek, nincsenek webkamerák, mondhatni itt bármi megtörténhet. Pásztorok legeltetik nyájaikat, olykor turistakonvoj érkezik, szigorúan fegyveres kísérőkkel, mivel nem ritkák itt a rajtaütések, ez egy politikailag instabil térség.”

Etiópia északkeleti, Eritreával határos Afar tartománya világszinten is ismert a geológiai aktivitásáról és a különösen nehéz életfeltételekről, valamint az ezektől nem független politikai kataklizmáktól. Itt találkozik az arábiai, a núbiai és a szomáliai kőzetlemez, ezért gyakoriak a földmozgások és nagy a vulkáni aktivitás, de rendszeresek a súlyos szárazságok és a fegyveres összecsapások is.

A Hayli Gubbi, itt még pihenőállásban. Fotó: vulcani.si.edu

A mostani vulkánkitöréstől néhány kilométerre 2012-ben egy szomszédos tűzhányóhoz tett expedíción érte támadás a Szegedi Tudományegyetem kutatóit, közülük Fábián Tamás és Szabad Gábor életét vesztette.

A hétfői vulkánkitörésnek nincsenek halálos áldozatai, a hamueső miatt azonban attól tartanak, hogy nem tudják majd legeltetni az állatokat, és újabb éhínség következhet. A hamufelhő a Vörös-tenger irányába és az Arábiai-félsziget, Jemen felé tart, és az első információk szerint jelentős a kén-dioxid-tartalma.

Arról, hogy mennyire gyakoriak a hasonló, látszólag előzmény nélküli váratlan vulkánkitörések, Harangi Szabolcs ezt írja: „Egy 2022-es tanulmány szerint évente átlagosan egy történhet, hiszen a 20. század eleje óta 101 olyan vulkánkitörést jegyeztek fel, aminek nem volt dokumentált kitörése az elmúlt 10 ezer évben.”