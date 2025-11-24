A gyilkossággal gyanúsított férfi rokonaihoz kerülhettek a Budapesten megölt japán nő gyerekei

Amerikába, a gyanúsított rokonaihoz került a Budapesten megölt japán nő két kisgyereke – írja a Blikk. A lap úgy tudja, a két gyerek felügyeleti jogát a nagybátyjuk kapta meg, ezt a Japánban élő anyai nagyszülők is elfogadták.
A gyanú szerint a japán nőt, Megumi A.-t január 29-én ölte meg a volt férje. A gyilkosságot balesetnek próbálta álcázni: felgyújtotta a lakást és értesítette a tűzoltókat, és az a verzió terjedt, hogy dohányzás miatt gyulladt ki a lakás. Aztán kiderült, a nő nem dohányzott.
A rendőrség először balesetként kezelte a történeket, de egy alaposabb vizsgálat és több civil szervezet felháborodása után gyilkosság miatt indítottak nyomozást, és elfogták a gyanúsítottat. Az ír férfi jelenleg is letartóztatásban van, az első hírek szerint tagadta a bűncselekmény elkövetését.
Kiderült az is, hogy a férfi többször fenyegette volt feleségét, aki többször hiába kért segítséget a rendőrségtől.
A gyilkosság után a rendőrség elismerte, hogy hibázott, a belső vizsgálat után 5 emberrel szemben indult fegyelmi eljárás a BRFK-n. Egy alosztályvezetőt más beosztásba helyeztek, egy osztályvezetőt felmentettek a beosztásból.
A férfi tagadja a gyilkosságot, a letartóztatás ellen fellebbezett.
Majdnem megfojtotta, miközben a kisebbik közös gyereküket szoptatta. A magyar rendőrök ingerküszöbét nem érte el, hogy a volt férj lassú, fájdalmas halállal fenyegette meg az exfeleségét.
A nő barátai szerveztek megemlékezést a ház elé, ahol az életét vesztette. Ők azok, akik már csaknem egy hete küzdenek azért is, hogy a rendőrség vegye figyelembe az eset gyanús körülményeit.
Összesen hat ember ellen indult fegyelmi.