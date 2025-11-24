A háború elől menekült Japánba egy ukrán férfi, három év után szumóbajnok lett

Szumóbajnok lett Japánban egy 21 éves ukrán férfi, Danilo Javhuszisin, aki három éve menekült el Ukrajnából.

Javhuszisin Közép-Ukrajnában született, hét éves korában kezdett szumózni, 17 évesen országos bajnok lett. A kora miatt éppen nem hívták be katonának, így családjával Németországba menekült. A szülei ottmaradtak, ő viszont két hónap elteltével továbbment Japánba úgy, hogy egy szót sem beszélt japánul.

Kezdetben egy japán szumó birkózóval, Arata Yamanakával élt és edzett. Vele a junior szumó világbajnokságon barátkozott össze. A 183 cm magas és 155 kilós férfi Japánban villámgyors karriert futott be, egy év alatt az élvonalba került. A mostani versenyen a mongol nagybajnokot győzte le.

A Japán Szumó Szövetség hamarosan rendkívüli ülést tart, ahol előléptetik a férfit ózekivé, ami a jokozuna után a második legmagasabb rang a szumózásban.

az Aonishiki Arata néven versenyző Javhuszisin a győzelme után arról beszélt, örül, hogy a legjobb tudása szerint versenyezhetett és elérte a célját. Ő lett a második ukrán születésű profi szumó birkózó. (Guardian)