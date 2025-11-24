A Magyar Nemzetben hivatkozási alap a Semjént és Rogánt megvádoló Káncz Csaba

Soha nem látott politikai leszámolást ígért Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, miután szeptemberben berobbant a „Zsolti bácsizás”. Káncz Csaba geopolitikai elemző egyik Facebook-posztja sokat tett hozzá a botrányhoz, ő volt az, aki szeptember 13-án az információira hivatkozva, bizonyítékok nélkül súlyos bűncselekményekkel vádolta meg Semjén Zsoltot és Rogán Antalt.
Az ügyben nyomozás indult, az Igazságügyi Minisztérium pedig közzétette a vizsgálati anyagot, amiben Káncz brit titkosszolgálati kapcsolatait említik, amit Káncz visszautasított.
A Kocsis által beígért politikai leszámolás elmaradt, a Magyar Nemzet pedig már hivatkozási alapként tekinti, mit posztolt Káncz Csaba egy héttel a semjénes poszt előtt. Akkor Káncz Vértes Árpád volt SZDSZ-es hévízi polgármesterről írt, ami most azért lett fontos, mert a Tisza egyik jelöle Vértes lánya.
Lekerült az asztaltól az államellenes puccskísérlet témája, az állítólagos titkosszolgálati szálat sem emlegetik mostanában, és nincs hír tanúkihallgatásokról sem. Arra viszont hetek óta nem válaszolnak, hogyan ment át Káncz Csaba az átvilágításon a gyanúsnak mondott időszakban.