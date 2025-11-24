Ahelyett, hogy lefűrészelték volna vele a bürokráciát, végül a DOGE-t szüntették meg idő előtt

Hivatalosan is megszűnt a DOGE, az amerikai Kormányzati Hatékonysági Minisztérium, aminek az élén Elon Musk hadonászott egy Argentínából szervált motoros fűrésszel, mielőtt össze nem rúgta a port Donald Trumppal.

A DOGE Trump beiktatása után a politikai korszakváltás egyik leglátványosabb jele volt Washingtonban: a kormányzati hatékonyság növelését és költségcsökkentést ígérő új szerv időnként alig húsz éves munkatársai sorra szállták meg a különféle kormányügynökségeket és háttérintézményeket, hogy ott rendkívül érzékeny, korábban csak kevesek számára elérhető adatokhoz férjenek hozzá.

A hatékonyságnövelés jegyében háborút indítottak a feleslegesnek ítélt közigazgatás és szövetségi szabályozás ellen, egyik napról a másikra szüntettek meg tömegesen pozíciókat, miközben azt hirdették, hogy a mesterséges intelligencia segítségével forradalmasítják a kormányzást.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az biztos, hogy Elon Musk, a világ leggazdagabb emberének irányítása alatt gigantikus mennyiségű adathoz férhettek hozzá. Az, hogy ebből mennyit privatizáltak, kívülről ugyanúgy nem megállapítható, mint az, hogy mennyi igaz abból az állításukból, hogy a tevékenységükkel több tízmilliárd dollárt spóroltak meg az amerikai adófizetőknek.

A DOGE az eredeti menetrend és ennek megfelelő végrehajtási rendelet szerint 2026 júliusáig működött volna. Miután azonban Musk és Trump között májusban úgy tűnt, hogy végzetesen megromlott a viszony, ő pedig távozott az adminisztrációból, lényegében a szervezetellenes szervezetnek is befellegzett.

Mint a Reuters írja, mostanra, nyolc hónappal a tervezett időpont előtt formálisan is megszüntették Musk hajdani minisztériumát, bár a DOGE volt vezetői közül többen új funkciót kaptak: Joe Gebbia, az Airbnb egyik alapítója például a kormányzati weboldalak új dizájnjának kialakításáért felel. Maga Elon Musk egyébként épp a napokban tért vissza Washingtonba: a szaúdi koronahercegnek adott fehér házi vacsorán Cristiano Ronaldo mellett a Tesla vezére is díszvendég volt.