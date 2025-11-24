Borízű hang #247: A futballhülye magyaráz, a bankár pityereg, a haldoklók haldokolnak a Tarr Béla Kórházban [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Mélyen megrendült, sírásra görbülő műsorunk magába roskad a nemzeti gyász súlya alatt.
December 11-én, csütörtökön este hétkor a 6szín Teátrumban (1066 Budapest, Jókai utca 6.) ül színpadra Winkler Róbert, Uj Péter és Bede Márton, hogy nagyjából másfél órán át többé-kevésbé sikeresen szórakoztassák a megjelenteket.
Orbán futballhülye, de jó neki. A szentesi kórházban viszont nagyon nem jó. Min sírdogálnak ezek az emberek? Katka nagyot megy. Eredményes autósüldözés két halottal. Máris megnyerték a drogháborút.
A magyar csapat negyven éve nem jut ki világbajnokságra, miközben ez szinte minden környező országnak sikerült. Magyarország negyven éve nem ér oda sehova, miközben ez szinte minden környező országnak sikerül.
Elcsuklott a hangja, aztán abbahagyta az interjút az elbukott világbajnoki selejtezőn után az MLSZ elnöke.
Választásicsalás-rekorder lett a település.
211 embert néztek át, 49 bulizót vittek be, a többségük drogtesztje negatív lett. A Helsinki Bizottság szerint aránytalan volt az intézkedés, de a BRFK indokoltnak találta a bilincs használatát.