Börtönbüntetésre ítélték azt az ukrajnai fiatalt, aki az orosz katonai hírszerzés megbízásából felgyújtott egy litván IKEA-t

Három év és négy hónap börtönbüntetésre ítélte egy litván büntetőbíróság azt az ukrajnai fiatalt, aki az orosz katonai hírszerzés megbízásából 2024 májusában felgyújtotta az IKEA vilniusi bútoráruházát – írja az MTI. A törvényszék bizonyítottnak látta, hogy a merényletet az akkor még kiskorú férfi követte el, akit bűnösnek találtak további terrorcselekmények előkészítésében is.

Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A Danyijil Bardadim néven azonosított ukrán állampolgárt továbbá robbanószerek illegális birtoklásával is megvádolták, illetve azzal, hogy terrorcselekmények elkövetési módszereit tanulmányozta. Bardadim elismerte bűnösségét. A vádlott a törvényszék értékelése szerint az orosz katonai hírszerzés megbízásából cselekedett, és további merényleteket is tervezett más városokban, illetve a szomszédos Lettország területén – közölte Tomas Uldukis ügyész az ítélethirdetés után.

A bútoráruházban 2024. május 9-én reggel csaptak fel a lángok, miután a férfi által telepített időzített robbanószerkezet működésbe lépett. A tűzben senki sem sérült meg. A litván ügyészség egy terroristasejtet vádolt a bűncselekmény elkövetésével, amit az orosz hírszerzés szervezett meg, illetve rendelt el. A csoport a közösségi médián keresztül szervezte tevékenységét titkosított üzenetekkel.

A nyomozás során a litván hatóságok megállapították, hogy a gyújtogatás elkövetője két ukrajnai fiatal volt, az egyikük még kiskorú volt a gyújtogatás idején, és a másik is 20 év alatti – utóbbit Lengyelországban fogták el. A nyomozók szerint Bardadim és bűntársa egy titkos lengyelországi találkozón megállapodott orosz megbízójukkal abban, hogy 10 ezer euró és egy BMW autóért cserébe litvániai és lettországi bevásárlóközpontokat gyújtanak vagy robbantanak fel.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a litván bejelentés után arról beszélt, hogy kivételes aljasság, hogy Oroszország éppen ukránokat bérel fel szabotázscselekményekre. „Jó tudni ezt a tárgyalások előtt. Ilyen ennek az államnak a természete” – utalt Tusk az X-en Oroszországra, és az akkor esedékes Trump–Putyin-megbeszélésre.