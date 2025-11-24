Egy szenátor burkás akciója okozott felháborodást az ausztrál parlamentben

Egy ausztrál szenátor hatalmas felháborodást váltott ki, miután egy fekete burkában jelent meg a parlamentben, miközben a muszlim viselet betiltásáért kampányolt – írja a BBC. Pauline Hansont több szenátor is bírálta, egyikük pedig „nyílt rasszizmussal” is megvádolta. A szenátus ülését félbe kellett szakítani, mert Hanson nem volt hajlandó levenni a ruhadarabot.

A queenslandi szenátor, a bevándorlás-ellenes One Nation párt vezetője a hétfői ülésen egy olyan törvényjavaslatot akart benyújtani, ami betiltaná a teljes arcot elfedő ruhák viselését nyilvános helyeken. Miután a képviselők megakadályozták a törvényjavaslat beterjesztését, Hanson nem sokkal később fekete burkában tért vissza az ülésterembe. Az esetről pedig a saját Facebook oldalán is megosztott egy képet, amiben többek között azt írta, hogy:

„Ha nem akarják, hogy hordjam: tiltsák be a burkát.”

Ez már a második alkalom volt, hogy Hanson burkát viselt a parlamentben, az első esetről itt írtunk korábban. Állítása szerint most azért tette, hogy tiltakozzon amiatt, hogy a szenátus ismét elutasította a javaslatát.

„Ez egy rasszista szenátor, aki nyílt rasszizmust mutat”

– mondta Mehreen Faruqi, a Zöldek muszlim szenátora Új-Dél-Walesből.

Fatima Payman, Nyugat-Ausztrália független szenátora szégyenletesnek nevezte az akciót. Penny Wong külügyminiszter, aki a kormány vezetője a szenátusban, „tiszteletlennek” minősítette Hansont. „Mi olyan államokat képviselünk, ahol minden hitű és minden hátterű ember él. És ezt méltó módon kell tennünk” – mondta. Emellett hozzátette, hogy szerinte Hanson „méltatlan az ausztrál szenátus tagságára”, és indítványt nyújtott be a szenátor felfüggesztésére, amiért nem vette le a burkát.

Hanson korábban 2016-ban is erős bírálatokat kapott első szenátusi beszéde miatt, amiben azt állította, hogy Ausztráliát „elárasztják a muszlimok”. Ez a kijelentés a hírhedt 1996-os beszédét idézte, amiben pedig arról beszélt, hogy az országot „az ázsiaiak árasztják el”.