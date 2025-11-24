Enyhül az időjárás, ami miatt közel egyhavi csapadék fog leesni a napokban

Hiába havazott a hétvégén, sőt még hétfőn is az ország számos pontján, kedden egy újabb mediterrán ciklon hoz esős időt, ami miatt közel egyhavi csapadék fog leesni a napokban – írja az Időkép. Délkeleten ez minimális csapadékot jelent, míg a Baja–Miskolc-vonaltól nyugatra helyenként akár 30-50 mm eső is leeshet szerda délutánig, ami miatt egyes régiókban keddtől sárga riasztás lesz érvényben.

Kedden napközben kevesebb, estétől egyre több helyen lehet élénk, erős a légmozgás, amit a Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön erős lökések is kísérhetnek. A szél felkaphatja a korábban leesett havat, így helyenként jelentősebb mértékben lecsökkenhet a látótávolság az utakon. Emellett általában borult lesz az ég, és egyre többfelé kell számítani esőre, ami miatt az ország középső régióiban sárga riasztás lesz érvényben. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, kora délután 4-15 fokra lehet számítani, az Alföld déli felén mérhetjük majd a legmagasabb értékeket. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul, ami a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat, az éjszaka folyamán egy-két fokot enyhül az idő – írja a HungaroMet. Az időjárás változásaira érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomásproblémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek.

Szerdán aztán kezdetben még többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként havas eső, esetleg kisebb havazás, majd délután mindenhol megszűnhet a csapadék, és egyre többfelé szakadozhat fel a felhőzet, süthet ki a nap. A sokfelé erős, helyenként viharos szélben 3 és 10 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

Csütörtökön pedig keleten, délkeleten lehet borongós az idő, máshol rövidebb-hosszabb időszakokra kisüthet a nap. A jelenlegi számítások szerint számottevő csapadék nem várható. Élénk, erős lesz az északias szél. Kora délután 3-8 fokot mérhetünk.