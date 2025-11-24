Felmondták a bérleti szerződését, bezár az Auróra

Már csak március végéig működik előreláthatólag az Auróra, utána be kell zárnia, mert a tulajdonos felmondta a bérleti szerződésüket. A józsefvárosi balos-független-civil közösségi hely, kocsma és kerthelyiség 2014 óta működik mostani helyén az Auróra utcában, koncertek és klímakert, közösségi főzések hajléktalanoknak és több egyesület programjainak rendszeres helyszíne - jelen állás szerint azonban már csak a tavaszig.

Mint a Marom Egyesület által alapított Auróra Facebook-oldalára kitett posztban olvasható, megkapták a főbérlőtől a féléves felmondási időt, vagyis a szerződésük április végén lejár, a folytatás pedig egyelőre teljesen bizonytalan.

„A tulajdonos a bérleti szerződésben foglalt jogával élve 6 hónapos felmondási idővel felmondta a bérleti szerződésünket, amely így 2026. április 30-ával lejár. Jelenleg azzal tervezünk, hogy március végéig a jelenlegi működés szerint üzemel a Ház. Köszönjük előre is minden régi-új-leendő vendégünknek, barátunknak, támogatónknak, hogy jártok, jöttök az Aurórába, és ezzel is segítitek fenntartani a működést még úgy is, hogy egyelőre nem tudjuk, lesz-e folytatás, és ha lesz, hol, milyen formában”

– írják.

Fotó: Halász Júlia/444

A zsebkommunista helynek elkönyvelt Auróra régóta a jobboldal célkeresztjében volt, a fideszes kerületvezetés alatt visszavonták az éjszakai nyitvatartási engedélyét is, Bede Zsolt pedig egy emlékezetes kötekedés alkalmával a kocsmába járó emberek sajtószóvivőjét követelte a közepesen részeg vendégektől a hely előtt. A bérleti szerződés mostani felmondásánál nem tudni politikai okokról.