Frissítették és finomították Genfben az amerikai béketervet, az európai vezetők teljesen másban gondolkodnak

Frissített és finomított béketervről állapodott meg vasárnap este Genfben az Egyesült Államok és Ukrajna, a következő napokban intenzíven dolgoznak a terven. A két delegáció Marco Rubio külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnökének vezetésével tárgyalt órákon át.

A közös nyilatkozatuk szerint a tárgyalás rendkívül eredményes volt, és bármilyen megállapodás is lesz, az tiszteletben tartja majd Ukrajna szuverenitását. Rubio szerint hatalmas előrelépés történt a terv kidolgozásában, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is úgy érzi, Donald Trump amerikai elnök csapata meghallgatja őket.

Jermak és Rubio Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Rubio vasárnap késő este arról beszélt, a genfi tárgyalócsoportok „nagyon jó napot” zártak. A fő cél az volt, hogy megpróbálják szűkíteni a 28 pontos amerikai terv „nyitott kérdéseit”, amit „jelentős mértékben” sikerült elérni, de még mindig vannak nyitott kérdések, amikről tárgyalnak. A konkrét részletek egyelőre nem ismertek.

A végleges megoldást az ukrán és az amerikai elnöknek is jóvá kell hagynia, utána terjesztik Oroszország elé.

A múlt héten kiszivárgott 28 pontos béketerv sokban kedvezett az oroszoknak, az ukránok számára területveszteséggel és a hadsereg leépítésével jár, illetve rögzítenék, hogy Ukrajna nem lesz NATO-tag, a Kremlt pedig nem üldözi a háborús bűnök miatt. A terv eredete kétséges: Marco Rubio múlt héten amerikai szenátoroknak állítólag elismerte, hogy a terv nem amerikában készült, azt Steve Witkoff különmegbízott egy Oroszországot képviselő féltől kapta. Egy másik verzió szerint Witkoff közösen dolgozta Putyin küldöttjével, Kirill Dmitrievvel.

A tervben használt nyelvezet alapján felmerült az a gyanú is, hogy eredetileg oroszul írták, majd később lefordították angolra. Donald Tusk lengyel miniszterelnök ki is mondta, jó lenne biztosan tudni, ki a terv szerzője és hol készült. Rubio később ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Államok írta a javaslatot, Oroszország és Ukrajna közreműködésével.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Donald Trump amerikai elnök első körben arról beszélt, Ukrajnának csütörtökig kell elfogadnia a javaslatot, majd néhány republikánus szenátor heves reakciója miatt finomított álláspontján, és azt is mondta, az nem a végső ajánlatuk. Vasárnap a Truth Socialön azért bírálta az ukrán vezetést, hogy nem elég hálásak a béke érdekében tett erőfeszítéseiért, mire Zelenszkij egy posztjában kifejezte háláját az elnök - és az európai vezetők - felé. Mindezt úgy, hogy a kiszivárgott tervvel kapcsolatban pénteken arról beszélt, a méltóságuk és az amerikaiak támogatása között kell választani.

Európai vezetők előálltak egy alternatív javaslattal, ami jelentősen eltér a kiszivárgott változattól. Ennek a lényege, hogy először tűzszünetre van szükség, utána lehet csak területekről tárgyalni. Szemben az amerikai tervvel, ami lényegében a Donbasz átadását jelentené úgy, hogy az oroszok nem tartják ellenőrzésük alatt a teljes területet, a tárgyalásoknak a jelenlegi frontvonalból kell kiindulniuk, és azt sem várnák el, hogy Ukrajna kivonja onnan a csapatait. Az európai elképzelés szerint a fegyverszünet betartását amerikai felügyelet alatt ellenőriznék. Ukrajna NATO-tagságát sem zárnák ki, de megjegyeznék, hogy ebben nincs konszenzus.

Rubio állítja, erről a tervről nem tud. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hétvégén arról beszélt, Ukrajna határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni, a haderő korlátozása pedig „sebezhetővé tenné az országot a jövőbeli támadásokkal szemben.” Azt is fontosnak tartotta, hogy Ukrajna békéjének biztosításában Európának is vezető szerepet kell kapnia. (BBC, Guardian)