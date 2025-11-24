Hégető Honorka-díjat kapott a 444 két ukrajnai riportja

Hégető Honorka-díjat kapott két olyan anyagunk is, amit 2025-ben Ukrajnában készítettünk. Ezt a díjat minden évben olyanoknak ítélik, akik fontos társadalmi kérdésekkel foglalkozó anyagokat készítenek.
Díjazott lett az orosz állam által elrabolt ukrán gyerekekről szóló videónk:
A videó elkészítése során Takács Lili és Kristóf Balázs azért utaztak Ukrajnába, hogy olyan fiatalokkal találkozzanak, akiknek saját tapasztalataik vannak arról, hogyan bánnak az oroszok az ukrán gyerekekkel.
Készítők:
Fotós különdíjat kapott Bankó Gábor kollégánk, aki Takács Lilivel közösen egy Harkiv tartományban lévő stabilizációs ponton töltött egy éjszakát, ahova a frontról szállítják a sebesülteket, ezt pedig A fájdalom összes árnyalata: véget nem érő harc az ukrán sebesültekért című riportban dolgozták fel.
A Hégető Honorka-díjat 2003 óta olyan riportok készítőinek ítélik oda, akik magas színvonalon készítenek társadalmi érzékenységű riportokat. A díjat az RTL Klub a 29 éves korában autóbalesetben elhunyt tévés szerkesztő, Hégető Honorka emlékére alapította.
A további díjazottak 2025-ben:
Ilyen, amikor Oroszország anyácska átölel. Kijevben és Herszonban ukrán fiatalokkal beszéltünk, akik hónapokat töltöttek orosz táborokban akaratuk ellenére. Interjúztunk egy gyerekotthon igazgatójával is, aki személyesen akadályozta meg, hogy a gondjaira bízott gyerekeket elhurcolják. A 444 videóriportja az Ukrajna jövője ellen folytatott csendes háborúról.
Helyszíni riport a föld alól, a harkivi front sérültjeit ellátó stabilizációs pontról, ahol az orvosok éjjel-nappal küzdenek a sebesültekért. Ukrajnában ugyanis az éjszaka nem csak a lakosságot terrorizáló légicsapások ideje, hanem a sérült katonák mentésének és gyógyításának is.