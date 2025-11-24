Hégető Honorka-díjat kapott a 444 két ukrajnai riportja

Hégető Honorka-díjat kapott két olyan anyagunk is, amit 2025-ben Ukrajnában készítettünk. Ezt a díjat minden évben olyanoknak ítélik, akik fontos társadalmi kérdésekkel foglalkozó anyagokat készítenek.

Díjazott lett az orosz állam által elrabolt ukrán gyerekekről szóló videónk:

A videó elkészítése során Takács Lili és Kristóf Balázs azért utaztak Ukrajnába, hogy olyan fiatalokkal találkozzanak, akiknek saját tapasztalataik vannak arról, hogyan bánnak az oroszok az ukrán gyerekekkel.

Készítők:

Takács Lili riporter, szerkesztő

Kristóf Balázs operatőr, vágó

Plankó Gergő szerkesztő

Kiss Bence animáció, vágó

Botos Tamás vágó

Gazda Albert fordítás

Nagyija Drabik fixer, tolmács

Fotós különdíjat kapott Bankó Gábor kollégánk, aki Takács Lilivel közösen egy Harkiv tartományban lévő stabilizációs ponton töltött egy éjszakát, ahova a frontról szállítják a sebesülteket, ezt pedig A fájdalom összes árnyalata: véget nem érő harc az ukrán sebesültekért című riportban dolgozták fel.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

A Hégető Honorka-díjat 2003 óta olyan riportok készítőinek ítélik oda, akik magas színvonalon készítenek társadalmi érzékenységű riportokat. A díjat az RTL Klub a 29 éves korában autóbalesetben elhunyt tévés szerkesztő, Hégető Honorka emlékére alapította.

A további díjazottak 2025-ben: