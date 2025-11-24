Lemondott Spanyolország legfőbb ügyésze, miután bűnösnek találták bizalmas információk kiszivárogtatásában

Lemondott García Ortiz, Spanyolország legfőbb ügyésze, miután a legfelsőbb bíróság múlt héten bűnösnek találta bizalmas információk kiszivárogtatásában – írja a Guardian. Egy a Reuters által látott levélben Ortiz azt írta: azért mond le még azelőtt, hogy a két évre szóló eltiltása hatályba lépne, mert „mély tiszteletet” tanúsít a bírósági döntések iránt.

Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

Félix Bolaños igazságügyi miniszternek azt írta:

„Bár a döntésem közvetlenül az ítélet következménye, meg vagyok győződve arról, hogy hűségesen szolgáltam azt az intézményt, aminek tagja lehettem – egyértelmű közszolgálati elkötelezettséggel, kötelességtudattal és intézményi lojalitással.”

Ortiz távozása nem okozott meglepetést a spanyol közéletben, még úgy sem, hogy a legfelsőbb bíróság nem tette közzé az ítélet indoklását. „Tiszteletben tartjuk a döntést, de nem értünk vele egyet” – mondta a közszolgálati TVE-nek Pilar Alegría kormányszóvivő, aki szerint az ítélet nem egyhangú volt, és az, hogy a döntést a teljes indoklás nélkül közölték, aggasztó precedenst teremtett.

A bíróság múlt héten 7300 eurós, azaz kicsit kevesebb mint 3 millió forintos pénzbírságot szabott ki Ortizra, és arra kötelezte, hogy 10 000 euró (közel 4 millió forint) kártérítést fizessen az érintett üzletembernek, Alberto González Amadornak.

Ez a precedens nélküli ítélet komoly politikai veszteség Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök számára, aki 2022-ben nevezte ki García Ortizt, és azóta többször is védelmébe vette. A főügyész a perében tagadta, hogy személyes adatokat adott volna át újságíróknak, miközben a González Amador elleni adócsalás gyanúja miatti nyomozás folyt. Amador ugyanis Isabel Díaz Ayuso párja, aki Madrid tartomány elnöke, a jobboldal egyik legkeményebb hangja és Sánchez politikai ellenfele.

Az ügy újraélesztette Spanyolországban a vitát, az igazságszolgáltatás politikai befolyásoltságáról, miközben tovább folynak a vizsgálatok a Sánchez feleségét és testvérét érintő korrupciós gyanú ügyében is. A miniszterelnök ezeket politikai indíttatású rágalmaknak nevezte, de júniusban lemondatta legközelebbi bizalmasát, Santos Cerdánt, miután a legfelsőbb bíróság egyik bírája „erős bizonyítékokat” látott arra, hogy Cerdán kenőpénzeket fogadhatott el középítési szerződésekből. Ez utóbbiról ebben a cikkben írtunk bővebben.