Levele alapján Varga Zs. András kétségbe vonja, hogy a tiszás appot letöltő bíró pártatlan lenne választási ügyekben

A november eleji, talányosan megfogalmazott közleménye után Varga Zs. András kúriai elnök egyértelműen leírta, mi a problémája a Tisza Világ appot letöltő bírókkal.

Varga Zs. András, a Kúria elnöke Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

November elején, miután az ismeretlen hátterű, de a kormánymédia által gyakran idézett Tűzfal csoport a tiszás adatlopással kapcsolatban megírta, bírók is szerepelnek a nyilvánosságra került adatbázisban, a Kúria mindenfajta kontextus nélkül annyit írt, a bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és pártatlanság, a bírák nem végezhetnek politikai tevékenységet, a Kúria pedig készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására, ha van bizonyítékkal alátámasztott információ.

Erre reagált egy közleménnyel most szombaton az Országos Bírói Tanács, amely szerint minden jogszabályi alapot nélkülöz, hogy Kúria eljárásokat folytasson le az ügyben, hiszen a szolgálati bíróságok függetlenek a Kúriától. Emlékeztettek, megvan a pontos eljárási rend arra az esetre, ha egy bíró megszegi a politikai tevékenységre vonatkozó tilalmat. Abban az esetben „az adott bíró felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető fegyelmi eljárást kezdeményezhet a szolgálati bíróságnál, s ezt követően az eljárást a szolgálati bíróság folytatja le.” Az Országos Bírói Tanács szerint a Kúria közleménye komoly aggodalmat kelthetett a bírókban, hiszen „a jogszabályi kereteken túllépő eljárásokat helyez kilátásba”, ami nem megengedhető.

Erre a közleményre reagált hétfőn egy nyilvánosságra hozott levélben Varga Zs. András, aki a ködösen megfogalmazott kúriai közlemény után ráerősít, valóban a tiszás adatszivárgásra reagáltak november elején.

Varga Zs. azt írta, amikor csak arról szóltak a hírek, hogy a listán aktív bírók is szerepelnek, azzal még nem volt dolga a Kúriának, később viszont arra utaló sajtóhír is megjelent, hogy kúriai bíró is érintett.

Varga Zs. az Országos Bírói Tanácsnak címezve azt írta, „ugye nem gondolják, hogy ez mellékes? A Kúria ugyanis Magyarország első és végsőfokú választási bírósága, mégpedig 2026-ban országgyűlési választások lesznek. Tényleg úgy gondolják, hogy ha esetleg kiderül, hogy kúriai bíró, netán választási ügyekben eljáró bíró szerepel az egyik párt szimpatizánsai között, akkor ez a bíró pártatlanul tud eljárni a választási ügyekben? Tényleg úgy gondolják, hogy ezt bárki el is hiszi nekünk? Szeretném hinni, hogy nem így gondolják.”

Varga Zs. szerint a november eleji közleményük arról szól, hogy ha egy bíróról tényleg bebizonyosodik, hogy megsértette az Alaptörvényben írt politikai szerepvállalási tilalmat, akkor ezt megvizsgálja. Ennek keretében kezdeményezhet a Szolgálati Bíróság eljárását is, de lehet más következménye is. A Kúria elnöke szerint ő a törvények alapján jár el.

Tóth Balázs helsinkis ügyvéd szerint egyébként az app letöltésével még nem sért semmilyen szabályt egy bíró, viszont tiszás pólóban mézeskalácsot sem oszthat.