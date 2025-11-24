Meghalt Jimmy Cliff, a reggae legendája

81 éves korában meghalt Jimmy Cliff, a reggae egyik legjelentősebb és legkedveltebb képviselője. Az 1960-as években feltűnt zenész olyan slágerekkel segítette a jamaicai zene világszerte történő elterjedését, mint a Wonderful World, Beautiful People, a The Harder They Come és a You Can Get It If You Really Want. Halálhírét felesége közölte a nyilvánossággal, eszerint halálát görcsroham és azt követő tüdőgyulladás okozta.

Fotó: JOSE JORDAN/AFP

1944-ben James Chambers néven született, és szegény sorban nőtt föl a jamaicai St. Jamesben, ahol hatévesen a helyi templomban kezdett énekelni. 14 éves korára Kingstonba költözött, és a Cliff vezetéknevet vette fel, hogy kifejezze azokat a magasságokat, amelyeket el kívánt érni (jelentése: szikla, meredek sziklafal stb.). Ez gyorsan sikerült is neki, és húszévesen már országszerte ismert előadó volt Jamaicában, többek között ennek a dalnak is köszönhetően:

1965-ben Londonba költözött, ahol évekig hiába próbálkozott hasonló sikerek elérésével, végül 1969-ben a Wonderful World, Beautiful People című kislemez, illetve a Vietnam című protest dal hozták meg számára az ismertséget.

Cliff azonban nemzetközi sztárrá a The Harder They Come című dal révén vált, amely az azonos című filmhez íródott, és amelyben Ivan Martin szerepét játszotta, egy fiatalemberét, aki Jamaicában próbál betörni a korrupt zeneiparba.

Későbbi lemezeivel volt, amiért Grammy-díjat kapott, 2010-ben pedig beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be. Halálával az első reggae-nemzedék utolsó még élő legendája is távozott: Bob Marley 1981-ben, Peter Tosh 1987-ben, Bunny Wailer pedig 2021-ben haltak meg. (via BBC)