Meghalt Udo Kier, a filmvilág egyik kedvenc főgonosza

81 éves korában meghalt Udo Kierspe német színész, művésznevén Udo Kier. Kier elsősorban excentrikus és deviáns karaktereket megformáló karakterszínészként ismert, több mint 220 filmben játszott fő- és mellékszerepeket Európában és Amerikában. Olyan elismert filmrendezőkkel dolgozott együtt, mint Lars von Trier, Gus Van Sant, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder és Dario Argento. Kier vasárnap hunyt el egy Palm Springs-i kórházban, de a halála okáról nem érkezett jelentés.

Fotó: VALERY HACHE/AFP

Kier gyakran játszott főgonoszokat, szörnyeket és ijesztő figurákat; többször is alakított vámpírokat és nácikat. Filmekben, televíziós sorozatokban, zenei videókban és videojátékokban is szerepelt, igazán gyakran foglalkoztatott karakterszínész volt. Számos horrorfilmben szerepelt, köztük olyan klasszikusokban, mint a Suspiria, és hírnevet is a Boszorkányok, míg a vérük hajtja őket című vámpírfilmmel szerzett 1970-ben. Ő játszotta a főszerepet Bódy Gábor Nárcisz és Psyché című 1980-as filmjében is.

A színész a háború alatt született 1944-ben: születése után alig néhány órával a kórházat lebombázták, és anyjával együtt a szülészeti osztály romjai közül kellett kimenteni. Anyja egyedül nevelte, és gyerekkora is nélkülözésekkel telt, végül több véletlennek köszönhetően lett színész: Paul Morrissey-vel, aki több szerepet is osztott rá (mindenekelőtt az Andy Warhol – Frankenstein egyik szerepét), úgy ismerkedtek meg, hogy egymás mellett ültek a repülőn, míg Fassbinderrel még tizenévesen találkozott először egy kölni kocsmában, majd a német rendező több híres filmjében is játszott később.

Leghíresebb hollywoodi szerepei között szerepel Ron Camp az Ace Ventura: Állati nyomozó (1994) című filmben, Gaetano Dragonetti a Pengében, egy NASA repülési pszichológus az Armageddonban, a gonosz Lorenzini a Pinokkió kalandjaiban és folytatásában, valamint Ralfi a Johnny Mnemonic című filmben. Kier szerepelt továbbá Madonna Erotica és a Deeper and Deeper című dalainak videoklipjeiben is, akárcsak a Korn, illetve Eve és Gwen Stefani egy-egy videójában is, de szerepelt több videójátékban is. Utolsó filmszerepét A titkosügynök című, idén bemutatott brazil filmben játszotta. (via The Guardian)