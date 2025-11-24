Múlt csütörtök óta nincs fűtés egy budai kórházban

A Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útján lévő épületében múlt csütörtök óta nincs fűtés, a kórház tájékoztatása szerint jelenleg is dolgoznak a probléma megoldásán:

Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A kórházunk egyik épületében a fűtési rendszer hibát jelzett. A hiba feltárása és javítása azonnal megkezdődött, szakembereink folyamatosan dolgoznak a helyreállításon. Mostanra a hiba okát megtalálták, jelenleg a hibát okozó elkorrodálódott csővezeték kicserélése zajlik. Bízunk benne, hogy a helyzet rendezése rövid időn belül megtörténik

– írta a 24.hu-nak Tari Zsolt főigazgató, aki elmondta, hogy azokban a helyiségekben, ahol erre műszaki lehetőségük van, átmenetileg alternatív módon biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. A többi helyiségből a betegeket áthelyezték olyan osztályokra, ahol a fűtés zavartalanul működik, illetve az érintett járóbeteg szakrendeléseken minden pácienst értesítettek, és új időpontot ajánlanak fel számukra. (via 24.hu)