Szlovéniában elutasította a többség az önkéntes eutanázia bevezetését

A szlovén választók elutasították az eutanázia legalizálásáról szóló törvényt a vasárnap tartott népszavazáson.

Az előzetes eredmények szerint a szavazók 53 százaléka a törvény ellen, 47 százaléka pedig mellette voksolt. A részvételi arány megközelítette a 41 százalékot.

Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

A szlovén parlament júliusban fogadta el az önkéntes eutanáziáról szóló törvényt, miután egy véleménynyilvánító szavazáson a többség támogatta azt.

A törvény lehetőséget biztosított volna a felnőtt, beszámítható állapotban lévő, gyógyíthatatlan beteg és elviselhetetlen kínokat elszenvedő embereknek a szabályozott keretek között, orvosi segítséggel végzett öngyilkosságra. A törvényben erős garanciák szerepelnek, a pszichés betegséggel küzdők nem élhettek volna a lehetőséggel.

A kormánykoalíció a jogszabályt a társadalmi reformok részének tekintette, és Robert Golob miniszterelnök azt kérte, a népszavazáson támogassák az önkéntes eutanáziát.

Andrej Pleterski, a reform egyik szószólója úgy gondolja, Szlovénia idővel elfogadja majd a szabályozást. A jogszabályt a katolikus egyház és több civil szervezet is ellenezte. A mostani eredmény értelmében a szlovén parlament legalább egy évig nem tárgyalhat új jogszabályt a témában. Több európai ország - köztük Ausztria, Belgium, Hollandia, Svájc, Németország, Spanyolország és Portugália - már engedélyez valamilyen formában segített halált. (MTI)