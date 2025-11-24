Több mint 350 millió forintot csalt el egy jogász jóhiszemű adósoktól

Több száz milliós sikkasztás, hamis magánokirat és pénzmosás miatt ítéltek hat és fél évre egy jogászt Kecskeméten – egyelőre nem jogerősen. A jogász végzettségű férfi már büntetett előéletű volt, amikor 2019 és 2023 között a hozzá forduló adósoktól a tartozásaik rendezése céljából több alkalommal is pénzt vett át. Ezt valójában nem az adósságok kiegyenlítésére fordította, hanem saját, illetve cégei tartozásainak rendezésére költötte a Kecskeméti Törvényszék szerint.

A jogász hamis banki bizonylatokat és szerződéseket mutatott a sértetteknek, mintha a pénzt megfelelően használta volna fel. Négy év alatt 34 sértettet összesen 353 millió forinttal károsított meg – ebből idáig 126,5 millió forintot fizetett vissza.

A járásbíróság a vádlottat sikkasztás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás miatt ítélte 6 év 6 hónap börtönre, illetve 3 millió forint vagyonelkobzásra. Ezenfelül több mint 223 millió forint kártérítést kell visszafizetnie a sértetteknek – az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezett. (MTI)