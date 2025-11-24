Új-Zéland kiirtaná az összes kóbor macskát az országban

Új-Zéland 2050-ig szeretné eltávolítani az összes kóbor macskát az országból – jelentette be Tama Potaka természetvédelmi miniszter egy interjúban. Potaka pénteken közölte, hogy a cél elérésének érdekében jövőre a kóbor macskák is felkerülnek az ország Ragadozómentes 2050 nevű programjának listájára, ami lehetővé teszi a szervezett irtásukat – írja a Guardian.

Fotó: PETER PARKS/AFP

Új-Zéland erdeiben és a part menti szigeteken több mint 2,5 millió kóbor macska él. Ezek az állatok farokkal együtt akár egy méteresre is megnőhetnek, és elérhetik a 7 kilogrammot. Az elmúlt években pedig jelentős pusztítást végeztek az őshonos élővilágban: a Rakiura Stewart-szigeten például a kihalás szélére sodorták a pukunuikat, azaz déli liléket, valamint a Ruapehu-hegy környékén élő denevérek száma is egyre csökken az elszaporodásuk óta.

Ezeket a kóbor macskákat az ország bizonyos térségeiben eddig is befogták és megölték, de jövő tavasztól már egységesen szerepelnének a Ragadozómentes 2050 nevű program listáján. Ez az a lista, ami lehetővé teszi bizonyos fajok összehangolt, országos szintű irtását, és amin olyan fajok szerepelnek, mint a hermelin, a görény, a menyét, a patkány vagy az oposszum.

Potaka a Radio New Zealandnek elmondta, hogy ezek az állatok szerinte „kőkemény gyilkosok”, a kormány pedig 2026 márciusában teszi majd közzé a velük kapcsolatos részletes intézkedési tervét:

„Ahhoz, hogy növeljük a biodiverzitást, megőrizzük a táj jellegét, és olyan országgá tegyük Új-Zélandot, amilyennek szeretnénk látni, meg kell szabadulnunk ezektől a ragadozóktól.”

A kóbor macskák felvétele a programba egy többéves kampány eredménye, miután az ötlet korábban komoly társadalmi ellenállásba ütközött. Gareth Morgan környezetvédő még 2013-ban indította el a Cats to Go (A macskáknak menniük kell) kampányát, ami hatalmas felháborodást váltott ki a környezetében. Később pedig egy gyerekeknek szervezett, a kóbor macskák lelövésére buzdító verseny már állatvédők erőteljes tiltakozásához vezetett.

Mostanra azonban a természetvédelmi hivatal szerint a stratégiatervezetről érkező visszajelzések túlnyomó többsége a macskakontroll mellett szól, és a hozzászólók 90 százaléka támogatja a kóbor macskák felvételét a listára, vagy legalábbis szigorúbb kezelésüket.

Christine Sumner, az SPCA tudományos munkatársa elmondta, hogy értik az aggodalmakat a vadon élő őshonos fajok védelmével kapcsolatban, azonban remélik, hogy a kormány több forrást biztosít majd a humánus módszerek alkalmazására.

„Itt arról beszélünk, hogy egy élőhelyről teljesen el kell távolítani ezeket az állatokat, és ezt most jórészt halálos módszerekkel végzik, amit mi nem támogatunk. Ez egy hatalmas kihívás.”

Több állatvédő szervezet pedig arra kéri a kormányt, hogy vezessen be országos macskavédelmi és -kezelési szabályozást, ami kötelezővé tenné a házimacskák mikrochipezését és ivartalanítását, mivel szerintük ez lenne a következő jelentős lépés az őshonos fajok védelmében.