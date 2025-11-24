Végleg eltiltották a vezetéstől azt a taxist, aki 130-cal repesztve okozott halálos balesetet a ferihegyi gyorsforgalmin

Az ügyészi fellebbezés után végleges hatállyal eltiltották a vezetéstől azt a taxist, aki három éve halálos balesetet okozott a reptérre vezető gyorsforgalmi úton - közölte az ügyészség.

A taxis 2022. február 4-én este 130-135 km/órával kezdett előzésbe, de nem vette figyelembe, hogy a szembe sávban is jönnek, így frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóssal. A vétlen sofőr a helyszínen meghalt.

A több szabálysértési eljárásban is elmarasztalt taxist a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Bíróság közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 2 év fogházbüntetésre ítélte, és 5 évre tiltotta el a vezetéstől.

A döntés után az ügyész fellebbezett, a Fővárosi Törvényszék pedig súlyosabb ítéletet szabott ki. 2 helyett 3 év fogházat kapott az elkövető, akik 8 évre tiltottak el a vezetéstől.

Ezután is fellebbeztek, a Fővárosi Ítélőtábla pedig helyt adva a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség indítványának, végleges hatállyal eltiltotta a sofőrt a vezetéstől.