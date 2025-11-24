Vizsgálatot kért Orbán a rendőrség késlekedéséről a Szőlő utca ügyében, és azt is elmagyarázta, miért mutat túl önmagán a magyar foci ügye

A szokásosnál konkrétabb válaszokat sikerült kicsikarni Orbán Viktorból a parlamentben a hétfői azonnali kérdéseknél, de a bejelentésszerű elemeket tartalmazó válaszok mellett a szokásos odaszúrós adok-kapok-beszólogatok hangulat is megmaradt.

Ami az újdonságokat illeti, kiderült, hogy

Orbán vizsgálatot rendelt el, hogy hogyan fordulhatott elő az, hogy a Szőlő utca ügyében az első rendőrségi feljelentés után nem történt semmi, „miért nem volt elég hatékony az a nyomozó, az az osztály, az a részleg", és miért csak nemrég göngyölítették fel a rendőrök az ügyet. (Egy másik, a vidéki közbiztonságra vonatkozó kérdésnél egyébként azt is mondta, hogy töretlen a bizalma Pintér Sándorban.)

Orbán az összes gyermekotthonba egyenruhás rendőröket vezényelt ki, akik 0-24-ben váltják egymást, azaz mindig, minden intézményben rendőrök vannak, hogy a Szőlő utcaihoz hasonló ügyek ne fordulhassanak elő.

Valóban határozatlan időre elhalasztották a szavazást arról az egyébként fideszes tervezetről, amely engedélyezné a meddő pároknak a petesejt-donáció igénybevételét. Orbán szerint ez súlyos morális, bioetikai kérdéseket felvető javaslat, óriási viták vannak „közöttünk is", a vitát kellő komolysággal le kell folytatni, ehhez több időt kell adni „magunknak”.

Nem fogják visszavenni Nagy Feró Kossuth-díját a Szőlő utcai kijelentések után (sem), mert a kormány általános alapelve, hogy művészeti és tudományos díjat nem vonnak vissza.

Az újdörögdi kézigránát-balesetben Orbán értelmezése szerint a kormánytisztviselő személyében nem civil sebesült meg, hanem egy kiképzés alatt álló katona, hiszen ha egy civil „bemegy a hadseregbe", azonnal kiképzés alatt álló katona lesz. Ennek van egy rendje évtizedek óta, ettől nem tértek el Újdörögdön sem, a vizsgálat ettől függetlenül zajlik, az ügyészséget kell kérdezni az állásáról, nem a kormányt, mondta a kormányfő.

A nem hírszerű bejelentéseket illetően az egyik csúcspont talán az volt, hogy Orbán eszmefuttatása szerint azért kell feljavítani a magyar futballt, mert a foci ügye túlmutat önmagán, „a saját sportértékén is magasabbra tartom a nemzeti labdarúgás ügyét”, mert az egész magyar pszichével, pszichológiai állapottal, jellemmel összefügg, és itt arról van szó, hogy ez egy sikersportág volt, amiben valaha a világ legjobbjai voltunk, majd ott voltunk a legjobbak között, aztán ebből lett egy kudarc. Ezt kell kijavítani. „Ennek semmi köze a futball-labdához, sokkal többről van szó", fejtegette, miért kell kijavítani a kudarcot. „Lehetetlen, hogy a világ egyik legnépszerűbb tevékenységében valaha világhírű magyar nemzet számára ez ne a siker, hanem a vereség és a kudarc szimbóluma legyen, ez elfogadhatatlan. Engem ez mozgat.”

A másik erős pillanat az volt, amikor a DK-s Kálmán Olga megkérdezte, hogy kik és miért falaztak Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utca igazgatójának, és ez vajon összefüggésben van-e azzal, hogy akkoriban Balog Zoltán, majd Novák Katalin volt az illetékes miniszter, „őket már a bicskei pedofilsegítő mosdatásából ismerjük, szép páros". Orbán erre azt mondta, hogy foglalkozni kell azzal, mi történt,

az ön keresési iránya sem rossz, azzal is kell foglalkozni,

de ami engem jobban aggaszt, az a rendőrség, mondja Orbán. Hogy miért nem lépett fel időben. Ezután tette Orbán a fentebb írt bejelentéseket.

Aztán Orbán azt is mondta, hogy az állami gyermekvédelemben lévő 23 ezer gyermek mindegyike megfelelő, biztonságos, jó színvonalú, a XXI. századi Magyarországhoz méltó ellátást kap.

A parlamenti szokásos adok-kapok részeként pedig a DK-s Barkóczi Balázs Szőlő utcára vonatkozó kérdésében elejtett, gusztustalanságot emlegető megjegyzésére Orbán azt válaszolta, hogy „ha gusztustalanságról beszél, felhívom a figyelmét, hogy ön Gréczy Zsolt háta mögött ül”. Gréczy az azonnali kérdések végeztével szót kért érintettség okán, és visszautasította Orbán megjegyzését, mondván, az ellene folyó hazug rágalomhadjárat után minden egyes helyreigazítási és kártérítési pert megnyert, de voltak olyan kormánypárti lapok, amelyek nem hozták le a helyreigazításokat, és a kártérítést is inkasszózni kellett.

Orbán a vita egy másik pontján pedig hangosan nevetgélt a saját válaszán, miszerint ne tőle kérdezze a DK, hogy ki Zsolti bácsi. „Az úgy nem fog menni, hogy önök kitalálnak valakit, és én mondjam meg, ki az. Elég primitív, nem? Hát mondják meg önök, önök találták ki az egészet , kérdezett vissza nevetve Orbán.

Saját, petesejt-donációs kérdésénél Szabó Tímea közölte, hogy a XXI. századi életforma része, hogy későn szülnek a nők, „ehhez kell alkalmazkodni, nem Semjén Zsolt kreténkedéseire kell figyelni”, a kézigránát-balesetről kérdező Gurmai Zita pedig egyre inkább felhergelte magát, hogy „nem a bomba a hibás, ne mondják már nekem”, majd „az istenit neki, ne legyen több áldozat" felkiáltással fejezte be felszólalását.