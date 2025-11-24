Zavarba hozta a Tisza jelöltállítasa a Fidesz gépezetét

Fürst György az egyetlen politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. De kicsoda az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretéből?
A jelöltséggel sokan nagy kockázatot vállalnak szerintük, de van köztük, aki már csak a kormányváltásban látja a megoldást. A Tisza előválasztásán jártunk a hajdúböszörményi választókerületben, ahol egy függetlenként megválasztott polgármester, egy agrárvállalkozó és egy egyetemi oktató is elindult.
Razzia, házkutatás és hergelés: politikai okokból tört ki az új magyar drogháború. Kit akar a hatalom megfélemlíteni? És miben hozott újat Orbán és Magyar győri összecsapása? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel!
Ne tolja rám a kormánymédiát – védekezett a miniszterelnök, amikor az ellenzékieket ért példátlan tömeges jogsértéssel szembesítették. A Tisza-aktivista, akinek otthonánál megjelent a Fidesz-frakció szóvivője, közben azt mondja: nem sikerült a megfélemlítés.