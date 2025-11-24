Zavarba hozta a Tisza jelöltállítasa a Fidesz gépezetét

Megszólalnak a tiszás indulók: „Ütnek-vágnak, ahol tudnak”

A jelöltséggel sokan nagy kockázatot vállalnak szerintük, de van köztük, aki már csak a kormányváltásban látja a megoldást. A Tisza előválasztásán jártunk a hajdúböszörményi választókerületben, ahol egy függetlenként megválasztott polgármester, egy agrárvállalkozó és egy egyetemi oktató is elindult.